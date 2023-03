Gandini a Gómez tras sustitución de Fossati: “Tiene cada vez menos respaldo político”

Política

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini se refirió este lunes a la decisión del fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, que apartó de la causa de Alejandro Astesiano a la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati, y fue enviada a otra Fiscalía de Flagrancia, en este caso, de 16to. Turno.

A Gandini le pareció “insólito” el cambio que realizó el fiscal general y consideró que lo hizo “a pedido de un abogado defensor”, recordando que el pedido de remoción de esa Fiscalía lo había pedido el abogado defensor de Gustavo Leal en un escrito.

“Al final fue el abogado defensor el que pide que la remuevan y creo que esto no está bien. Sobre todo, porque la tarea de la fiscal, que es la representante del pueblo y que no pertenece al Poder Judicial (acá no hay que estar hablando de la separación de poderes, como he escuchado) y tiene la función de acusar o no, y si no acusa ahí se muere el tema, pero si acusa al final es un juez, ese sí del Poder Judicial, es el que lauda y define”, aseguró

“No haber dejado a la fiscal después de haber trabajado lo que trabajó y siempre sea un juez el que defina, me parece que es una incidencia del fiscal de Corte en un tema del cual debió haber tomado distancia y dejar que los hechos se sucedieran sin influir en él. Creo que de esta manera termina influyendo”, añadió.

Consultado sobre si este resultado es un “punto para Leal”, Gandini respondió que, si bien no se “pone en ese lugar”, consideró que capaz que Leal “está festejando”. “Lo que digo es: no es bueno para la independencia del sistema que no puede cobrar al grito y parece que en este caso así pasó”, reafirmó.

Finalmente, sobre la salida de Gómez de la Fiscalía General de la Nación, el legislador nacionalista indico que si todavía no lo hicieron es porque no encontraron mayorías, no obstante, afirmó que sí está claro que Gómez “tiene cada vez menos respaldo político” y que se acerca el tiempo en el que “debe dar un paso al costado”.

