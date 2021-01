Gandini a Astori por dichos sobre gasto del gobierno: “Con plata ajena es fácil ser guapo”

Política

El nacionalista aseguró en su cuenta de Twitter que Astori “nunca tuvo miedo de gastar lo que no había, endeudando al país”.

El exministro de Economía y Finanzas y ex vicepresidente de la república Danilo Astori dio una entrevista este martes a radio Sarandí donde afirmó que "el gobierno tiene que gastar más y no tiene que asustarse de gastar más".

"Considero totalmente insuficiente los recursos que se han dedicado al trabajo contra este flagelo en particular que tenemos, que es el de la pandemia. Incluyo por supuesto todas las repercusiones económicas y fiscales que tiene la situación que le ha tocado vivir al gobierno. Vamos a entendernos, desde el principio, cosa que no pienso ahora, nosotros tenemos que el gobierno encaró bien el tema sanitario, y a pesar de que no se nos reconoce, varios de nuestros compañeros y compañeras salieron a decirlo y manifestaron el acuerdo de cómo se había encarado el fenómeno sanitario", dijo Astori.

Sin embargo, dijo que "desde el punto de vista de los recursos" el gobierno hizo poco. "Parto de la base de que nosotros tenemos que tener cuidado en las cuentas públicas y en lo posible trabajar para ir reduciendo el desequilibrio en las mismas, pero hay momentos en la vida de los países, y el mundo lo está demostrando, que el desequilibrio en las cuentas públicas no puede transformarse en uno de los principales frenos para atacar una realidad que necesita un gasto mayor". Astori consideró que el gobierno lo que hace es "privilegiar ante todo el resultado fiscal", lo que "le impide que realice la tarea que debe realizar a través del gasto público".

Los dichos del ex vicepresidente generaron descontento en el oficialismo y el senador nacionalista Jorge Gandini salió al cruce. El blanco citó el titular de la noticia y aseguró que Astori "nunca tuvo miedo de gastar lo que no había, endeudando al país".

"No le pegó a una sola proyección. El déficit 2014-2019 fue de US$ 11.000.000. Con plata ajena es fácil ser guapo", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Hay cosas que nunca cambian, por eso la gente los cambió.

