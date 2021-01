Astori: “El gobierno tiene que gastar más y no tiene que asustarse de gastar más”

Política

El exministro de Economía y Finanzas y ex vicepresidente de la república Danilo Astori dio una entrevista este martes a radio Sarandí y allí afirmó que "el gobierno tiene que gastar más y no tiene que asustarse de gastar más".

"Considero totalmente insuficiente los recursos que se han dedicado al trabajo contra este flagelo en particular que tenemos, que es el de la pandemia. Incluyo por supuesto todas las repercusiones económicas y fiscales que tiene la situación que le ha tocado vivir al gobierno. Vamos a entendernos, desde el principio, cosa que no pienso ahora, nosotros tenemos que el gobierno encaró bien el tema sanitario, y a pesar de que no se nos reconoce, varios de nuestros compañeros y compañeras salieron a decirlo y manifestaron el acuerdo de cómo se había encarado el fenómeno sanitario", dijo Astori.

Sin embargo, dijo que "desde el punto de vista de los recursos" el gobierno hizo poco. "Parto de la base de que nosotros tenemos que tener cuidado en las cuentas públicas y en lo posible trabajar para ir reduciendo el desequilibrio en las mismas, pero hay momentos en la vida de los países, y el mundo lo está demostrando, que el desequilibrio en las cuentas públicas no puede transformarse en uno de los principales frenos para atacar una realidad que necesita un gasto mayor".

Astori consideró que el gobierno lo que hace es "privilegiar ante todo el resultado fiscal", lo que "le impide que realice la tarea que debe realizar a través del gasto público".

"La herramienta fiscal no es una isla, está asentada con otros instrumentos de política económica. Uruguay tiene una situación financiera inigualable en su historia e inigualable con respecto a otros países emergentes. Tiene una deuda neta, que es como hay que medirla, absolutamente manejable y al mismo tiempo tiene un acceso a los recursos financieros y una calificación del riesgo de su acceso a los recursos financieros que le da una base absolutamente indiscutible y suficiente para manejar la herramienta fiscal con perspectiva intertemporal", apuntó.

En otro tramo de la entrevista, Astori aseguró que "el gobierno tiene que gastar más y no tiene que asustarse de gastar más porque tiene base para hacerlo porque construyó una fortaleza financiera enormemente sólida que no tiene ningún país de América Latina".

"Tenemos que actuar con otra mentalidad frente a la situación que estamos viviendo", sentenció.

A su vez, Astori dijo que antes le gustaba "cómo el gobierno había encarado este tema de la crisis de la pandemia" en materia sanitaria, "pero la crisis de la pandemia ha entrado en una etapa de agravamiento extraordinariamente preocupante en la que fundamentalmente era necesario o es necesario atacar por un lado los temas de movilidad y por otro el tema de las vacunas".

En este sentido, dijo que en la última conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, en la que se anunciaron medidas para los locales gastronómicos, espectáculos públicos y demás, hubo "una actitud de 'derrotamos a los números, derrotamos a las matemáticas, por lo tanto, vamos a tomar las siguientes medidas'".

"Ya ese punto de partida no me gustó, porque lo que menos necesita Uruguay hoy es saber que le está yendo bien con esto y que por lo tanto puede descansarse o infundir descanso en una población que tiene que jugar un papel fundamental en unir fuerzas para combatir este flagelo. No me gustó entonces ese punto de partida. En cuanto a las medidas que había que tomar en dos campos fundamentales, la movilidad para disminuirla y la compra y traída de vacunas, no me quedé para nada conforme", añadió.

