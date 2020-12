Gandini: “Podrá gustar o no”, pero Cabildo Abierto “está en libertad” de acordar con el FA

Política

El pasado martes se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Forestación presentado por Cabildo Abierto, que contó con los votos del Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

El texto, promovido por el partido del senador Guido Manini Ríos, no cuenta con el apoyo del resto de la coalición de gobierno y generó un cruce entre el diputado colorado Ope Pasquet y el diputado cabildante, Eduardo Lust.

Entrevistado por el programa La Lupa (CW54) de Emisora del Este de Minas, el senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini, dijo que "los chisporroteos los genera el cómo, el proceso".

"Un proyecto de ley requiere estudio de las comisiones, cuando no pasa por una comisión porque es urgente requiere acuerdos previos entre el gobierno y la oposición", agregó entrevistado por el periodista Nelson Hernández.

Gandini dijo que este proyecto "modifica una política que tiene 40 años en el país con reglas de juego que son siempre a largo plazo, que deben ser estables y no se pueden cambiar sin estudiar adecuadamente".

"Cabildo Abierto acordó con el Frente Amplio, está en libertad de hacerlo, nos podrá gustar o no, pero construyó una mayoría circunstancial para llevar un tema adelante sin estudio. No opinó Medio Ambiente, Ganadería, las sociedades privadas vinculadas a la forestación o la industria. No se consultó ese proyecto de ley, se aprobó y se tiró como urgente a la Cámara de Diputados, por eso generó desencuentros", añadió.

El legislador nacionalista cree que en el Senado serán "más cautelosos" y supone que el proyecto pasará a la Comisión de Ganadería, que él integra. "Hay que trabajarlo, analizarlo y escuchar, porque la forestación no es buena ni mala en sí misma. No es una cosa u otra".

Gandini cree que hay que "ser muy cuidadoso en cuanto a su aplicación y a sus cambios en las reglas de juego".

"Más allá de ese debate vamos a mirarlo en una segunda etapa con más atención", señaló el senador blanco.

Por otro lado, Gandini sostuvo que "el debate democrático lleva a que haya varias visiones, aún dentro de un mismo partido", no solo en la coalición de gobierno.

"Los diputados y senadores representan un sentir que es parcial, según el sentir y la generación que representan, eso lleva al debate, al intercambio de ideas y a la introducción de cambios que se someten a consideración", aseguró al citado medio radial.