Antidemocrático, “atrevido” y recuerdo al golpe de Estado: cruce entre Lust y Pasquet

Política

Montevideo Portal

En el mes de mayo Cabildo Abierto presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para limitar las plantaciones destinadas a proyectos forestales, en el entendido de que Uruguay se transforma cada día más en un país forestal y debe contrarrestar este hecho.

El proyecto, que entró por la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, "limita la aprobación de proyectos forestales de bosques de rendimiento que sobrepasan densidades de siembra de 150 árboles por hectárea exclusivamente a las áreas comprendidas dentro de la Ley Forestal 15.939 y los decretos reglamentarios referidos a dicha ley".

La ley 15.939 fue aprobada en 1988, durante el primer período de gobierno del colorado Julio María Sanguinetti. El nuevo proyecto, al que accedió Montevideo Portal, indica que "los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales dedicados a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacional estarán obligados a la instauración de proyectos de rotación de cultivos"

En la última sesión de la Cámara Baja se votó una moción presentada por cabildantes, frenteamplistas e integrantes del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) para tratar como grave y urgente el proyecto. Esto dividió a la coalición ya que hubo diferencias, pero finalmente se aprobó la moción por 52 votos en los 88 presentes.

Este martes se dio ese tratamiento, se aprobó en Diputados la Ley Forestal, pero la discusión generó un intercambio que levantó temperatura entre el diputado cabildante Eduardo Lust y el colorado Ope Pasquet.

En legislador colorado comenzó diciendo que su partido votará en contra del proyecto porque entiende que "atenta contra una política de Estado que generó el mayor éxito económico de la historia nacional desde la construcción de la ganadería" y que el proyecto "atenta" contra todo el éxito que tuvo la forestación en nuestro país.

Luego, en referencia a Cabildo, Pasquet dijo: "Un partido integrante de la coalición de gobierno suma sus votos a la oposición para infligirle al gobierno lo que evidentemente lo que será hoy una derrota parlamentaria. Esperemos que se revierta en el Senado, pero los hechos hoy por hoy son estos. No los calificamos, pero los lamentamos".

Tras estas declaraciones el diputado colorado repasó algunos artículos del proyecto que catalogó como "prohibiciones", algo que, para el legislador, tiene como consecuencias perder algunos derechos individuales y derechos adquiridos.

"El señor diputado Lust se refiere a todo esto: a la ley forestal, a quienes la votamos, a todos los gobiernos que la sostuvieron y la siguieron aplicando de forma despectiva. Yo advierto en sus palabras y en su tono un desprecio general por la actividad política característica de quienes hablan con desprecio en general por los sistemas democráticos", indicó Pasquet luego de varios argumentos de Lust.

"Es un desprecio genérico por lo que es los partidos, que son protagonistas de la vida democrática del país. O sea que, si no fuera por el diputado Lust y quienes los acompañan, todo el país estaría entregado a las multinacionales, a los intereses espurios, a distintas formas de la venalidad o la corrupción. Esto es la definición de una mentalidad profundamente antidemocrática", agregó Pasquet.

Finalmente, Lust le contestó y en primer lugar rechazó que el diputado lo trate como antidemocrático. Además, le dijo que él está en el Parlamento gracias a la democracia y le detalló que él fue votado por una lista propia. "Me votaron con nombre y apellido", señaló.

"Si perder una votación es algo antidemocrático tenemos un concepto muy distinto de la democracia. Acá se gana y se pierde y la vida continúa y no pasa nada. Yo lo que aprendí acá en el poco tiempo de mi transcurso por la política que decir lo que se piensa es un defecto. Yo digo lo que pienso, si hay personas que votan siempre alineados a su partido es un problema de ellos", indicó.

"Yo no acepto queme digan que tengo una mentalidad totalitaria, porque el que dice eso no solamente se equivoca, sino que es un atrevido. Entonces la gente que me votó no es totalitaria y alguno de los que me acusan vienen de partidos que han dados golpes de Estado así que a mí que no se me acuse de eso", agregó.

A continuación, Lema pasó a un cuarto intermedio de cinco minutos que fue votado por 84 votos en 85.

Montevideo Portal