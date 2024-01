Galperin por polémica sobre impuestos: “Es agotador estar educando a microcefálicos”

Economía

El CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, volvió a expresarse en redes sociales este jueves a raíz de una nota periodística publicada por el medio argentino Infobae, que se tituló “Polémicos beneficios: Mercado Libre recibe más de US$ 100 millones por año de subsidios impositivos del Estado argentino”.

En la nota, se señala que “el propio balance de la empresa muestra que recibe más de US$ 100 millones por año en subsidios impositivos, beneficios que le otorga el Estado argentino”.

“El informe del tercer trimestre del 2023, que la empresa presenta puntualmente ante la SEC de EEUU –porque desde 2007 cotiza en Wall Street– lo describe con detalle. Así, se explica que, en agosto de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento emitió la Disposición 316/2021 que aprobó la solicitud de la empresa para acogerse al régimen de promoción de la economía basada en el conocimiento (Ley N° 27.506 complementada por el Decreto 1034/2020). Allí se explicita que en los primeros nueve meses de 2023, la empresa recibió beneficios impositivos por US$ 35 millones y US$ 49 millones en concepto de ‘seguridad social’ (aportes patronales). O sea, un total de US$ 84 millones que extrapolados de manera directa superarían los US$ 110 millones para todo el año”, consigna la nota firmada por Sebastián Catalano, editor jefe de Infobae Económico.

Tras las repercusiones en X (Twitter), Galperin no evitó pronunciarse: “Gracias por las aclaraciones. Es agotador estar permanentemente educando a microcefálicos y/o deshonestos intelectuales en las redes. Agrego que ni siquiera es una exención, es una reducción de tasas que incluso ‘reducidas’ son de las más altas de la región”.

En su publicación, el empresario citó un posteo de Diego Alcaraz, quien expresó: “No es un subsidio, es una exención. No es solo para Mercado Libre. Es para todo tipo de empresas, grandes y chicas que se encuadren en la ley. Mercado Libre paga mucho más en sueldos, impuestos y aporte a la economía que lo que recibe por esta exención. El país y su gente claros beneficiarios netos de la existencia de Mercado Libre. Ojalá se fomente la aparición de 100 Mercado Libre y Galperin más. Todos deberíamos pagar menos impuestos, va a redundar en beneficios inmediatos para todos”.

