Funcionarios del MEC citados a declarar tras investigación de “filtración” de información

Política

Montevideo Portal

En el marco de la investigación administrativa que desarrolla el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tras la filtración de información al diario El País sobre una denuncia por acoso laboral a Fernando Couto, director de Espectáculos y director general de Auditorios del Sodre, tres funcionarios de la cartera fueron citados a declarar esta semana.

El mencionado medio publicó una nota relacionada con el caso el pasado 13 de setiembre. Tras esto, el MEC envió una “requisitoria” al diario con el objetivo de que “aporte información” sobre “cómo y en qué circunstancia” accedió a determinados datos del sumario que lleva adelante la cartera con el director.

El pasado viernes, el ministro José Carlos Mahía aseguró que el documento enviado a El País “sin dudas fue un error”, y que fue enviado por “un funcionario con exceso de celo de su trabajo, pero no tiene que ver con la parte administrativa, esa parte empieza ahora con el sumario administrativo”.

La denuncia por acoso laboral contra Couto fue realizada por una funcionaria del Sodre en marzo. La demanda fue respaldada por varios trabajadores del organismo.

Según supo Montevideo Portal, la citación de los tres funcionarios sigue adelante porque se entiende que la investigación administrativa debe dar un resultado. Lo que busca el MEC con la indagatoria interna es saber quiénes fueron los trabajadores que divulgaron información.

Montevideo Portal