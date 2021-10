Fue rechazado planteo del FA de usar gastos imprevistos para fideicomiso de asentamientos

Política

El senador Gustavo Penadés dijo que la propuesta “aumenta el gasto público”; Alejandro Sánchez señaló que “el Parlamento no puede incrementar el gasto”.

En el marco de la discusión por el articulado de la Rendición de Cuentas, continúa en comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado la negociación por llegar a acuerdos en distintos temas, entre ellos un fideicomiso para atender el programa de asentamientos.

En rueda de prensa, el senador por el Partido Nacional, Gustavo Penadés, dijo que se descartó la propuesta presentada por el Frente Amplio en este tema. “El FA presentó aditivos que tienen un costo elevadísimo, que aumentan el gasto público en varios millones de pesos, 3 mil millones de pesos proponen de sobregasto en esta Rendición de Cuentas, no siendo conscientes de la situación de precariedad fiscal que el Uruguay está teniendo”, aseguró.

“Estamos manejando esto con mucha prudencia y realismo, con los resultados que se están empezando a ver y a dar en cuanto a los manejos de la política macroeconómica”, agregó.

Además, Penadés cree que es optimista en que se llegue a acuerdos con los senadores nacionalistas Jorge Gandini, Carlos Camy y Sergio Botana, que plantearon reparos a este proyecto. El senador sostuvo que quedó descartada también la propuesta de Cabildo Abierto, que propuso al gobierno nacional usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) en lugar de sacar recursos del Instituto Nacional de Colonización como fondos para atender y realojar a familias de los asentamientos.

Por su parte, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez señaló en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12), que “no se está aumentando el gasto”.

“El Parlamento de la república no puede incrementar el gasto definido por el Poder Ejecutivo, esa es una regla que establece la Constitución de la república. Lo que estamos haciendo es, de algunas partidas que ya están en el Presupuesto Nacional y están consolidadas en lo que es el conjunto del gasto del Ejecutivo, que están destinadas para refuerzo de rubros o gastos imprevistos, destinar esa partida a efectos de que no se le quite la posibilidad al Instituto Nacional de Colonización de seguir adquiriendo tierras”, dijo el senador por el Movimiento de Participación Popular (MPP).