Manini: “Ninguna de las respuestas” a su propuesta sobre asentamientos fue “convincente”

Cabildo Abierto propuso al gobierno nacional usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) en lugar de sacar recursos del Instituto Nacional de Colonización como fondos para atender y realojar a familias de los asentamientos. Varios fueron los economistas que respondieron a dicha, entre ellos, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.

No obstante, el líder de la fuerza política Guido Manini Ríos aseguró este martes que ninguna de las respuestas que recibió “le convenció”. “Nosotros hicimos una propuesta y no me convenció ninguna respuesta de los economistas, por más títulos que tengan los economistas. el presidente me dice que sus asesores le dicen que no es viable. No es endeudar al país, es sacar una deuda que hoy al 7% y poner esta deuda con estos derechos especiales de giro al 0,05% entonces no se endeuda más. Es ahorrar el interés”, señaló entrevistado en Radio Sarandí.

Asimismo, el legislador dijo que “no está de acuerdo” con que se “contraponga” al Instituto Nacional de Colonización y a los asentamientos. “Que se diga es una cosa o la otra, si no sale de aquí no sale de ningún lado porque creo que son dos problemas muy serios y hay que atenderlos los dos”, indicó.

“Los asentamientos todos somos conscientes de la gravedad que tiene el tema y lamentablemente esto se produce luego de un período de bonanza económica, merced a los buenos precios que venía el país y un endeudamiento histórico, y nunca hubo dinero para enfrentar este problema. Quedó relegado siempre. Creemos que este gobierno tiene que buscar la formula de financiación para empezar a cambiar esa realidad, pero no creemos que la mejor formula sea sacándosela a un instituto que también es esencial del país. Aquel aspirante a colono que califica para ser colono, que cumple con determinados requisitos, debe tener la posibilidad de acceder a la tierra”, agregó.

El líder cabildante opinó que hay un “proceso de vaciamiento del interior del país” que es “notorio y claro”. Para poder erradicar esta problemática entiende que es necesario una buena gestión en Colonización y para eso son necesarios los recursos para adquirir nuevas tierras.

Nuevamente sobre su propuesta, Manini manifestó que el presidente “se está equivocando” en no tomarla en cuenta y aclaró que continuará “insistiendo” porque “nadie lo convenció de que está equivocado”.

Finalmente, consultado sobre qué pasará en el Parlamento la semana que viene, Manini respondió: “Quiero esperar si el propio Partido Nacional presenta una alternativa, porque hay tres senadores que parecen no estar de acuerdo tampoco. Queremos que ellos presenten esa alternativa y lo vamos a estudiar, siempre en el entendido que hay que entrarles a los asentamientos y hacer algo que sea significativo y erradicar los que más duelen”.