Policiales

Un policía asesinó a dos hinchas de Nacional luego de un enfrentamiento tras el clásico

Dos personas fueron asesinadas en la tarde de este sábado en la ciudad canaria de Toledo, pocas horas después del partido clásico disputado entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo.

Según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal, el perpetrador fue un efectivo policial, quien mató a los dos individuos, ambos parciales del tricolor, mientras estaba festejando el triunfo carbonero con unos amigos.

La tragedia se originó por una bandera. Luego del partido, los hinchas manyas colocaron el objeto en el frente de la casa, los hinchas de Nacional quisieron hacerse con ella y la discusión escaló hasta que sacó su arma de reglamento y les disparó, según informacion policial a la que accedió Montevideo Portal.

El policía, de 24 años, quedó detenido y declaró que durante la discusión vio a uno de los hombres sacar un arma de fuego y que fue por eso que disparó.

También dijo que los ahora fallecidos dispararon contra la fachada de la casa, pero los efectivos que le tomaron declaración no vieron impactos de bala.

El caso pasó a estudio de autoridades policiales y de Fiscalía. Se encuentra personal de Policía Científica trabajando en el lugar.