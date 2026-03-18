Policiales

Fue imputado el conductor de un ómnibus que embistió a una mujer de 77 años en Montevideo

Montevideo Portal

La Justicia imputó por homicidio culpable al chofer de un ómnibus que embistió a una mujer a comienzos de febrero, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía de Montevideo.

Asimismo, la víctima falleció en las últimas horas, pese a los varios intentos por mantenerla con vida.

El caso se remonta a un accidente ocurrido el 8 de febrero en la intersección de Río Branco y Uruguay, en el Centro de Montevideo. Tal como informáramos, la mujer fue atropellada por el ómnibus y quedó debajo de él, con su pierna izquierda “bajo una de las ruedas”. Los médicos la diagnosticaron como “politraumatizada grave” y fue derivada a un centro asistencial.

Tras su fallecimiento, Fiscalía avanzó en la imputación del conductor por un delito de homicidio culpable, al considerar que existió responsabilidad en la conducción que derivó en el desenlace fatal, aunque sin intención de provocar la muerte.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y otras pericias para determinar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades.

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