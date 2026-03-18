Fue imputado el conductor de un ómnibus que embistió a una mujer de 77 años en Montevideo

Montevideo Portal
La Justicia imputó por homicidio culpable al chofer de un ómnibus que embistió a una mujer a comienzos de febrero, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía de Montevideo.
Asimismo, la víctima falleció en las últimas horas, pese a los varios intentos por mantenerla con vida.
El caso se remonta a un accidente ocurrido el 8 de febrero en la intersección de Río Branco y Uruguay, en el Centro de Montevideo. Tal como informáramos, la mujer fue atropellada por el ómnibus y quedó debajo de él, con su pierna izquierda “bajo una de las ruedas”. Los médicos la diagnosticaron como “politraumatizada grave” y fue derivada a un centro asistencial.
Tras su fallecimiento, Fiscalía avanzó en la imputación del conductor por un delito de homicidio culpable, al considerar que existió responsabilidad en la conducción que derivó en el desenlace fatal, aunque sin intención de provocar la muerte.
La investigación incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y otras pericias para determinar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]