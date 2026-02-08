Una mujer de 77 años fue atropellada por un ómnibus en el Centro y derivada al CTI

Montevideo Portal
Una mujer de 77 años fue atropellada por un ómnibus de Cutcsa este domingo en la intersección de las calles Río Branco y Uruguay, en el Centro de Montevideo, según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.
De acuerdo con el parte policial, la mujer quedó debajo del vehículo, con su pierna izquierda “bajo una de las ruedas”. Los efectivos solicitaron la ayuda de Bomberos para retirarla del lugar.
Asimismo, se llamó a nua emeregncia médica móvil. Los médicos la diagnosticaron como “politraumatizada grave” y fue derivada a un centro asistencial, donde continúa recibiendo atención médica en CTI.
Personal policial realizó espirometría al conductor del ómnibus, que arrojó resultado negativo. Al consultar al personal del Centro de Comando Unificado (CCU), informaron que las cámaras registraron que “el ómnibus circulaba por avenida Uruguay y, al llegar a Río Branco, el conductor se detiene para dialogar con un inspector, retomando luego la marcha y girando hacia Rio Branco, momento en el cual embiste a la señora”.
De acuerdo con el relato del CCU, “ambas partes estaban habilitadas por el semáforo”.
El caso fue derivado a Fiscalía, quien dispuso que se detenga al conductor del ómnibus y “se lo mantenga informado respecto a la evolución clínica de la víctima”, finaliza el documento policial.
