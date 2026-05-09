Fue condenada una joven de 24 años vinculada al intento de robo por túnel en Ciudad Vieja
Irá a prisión por dos años y medio. Hay otras 10 personas, dos de ellas brasileñas, imputadas a la espera de la sentencia final.
Generando audio…
09.05.2026 17:47
Montevideo Portal
Una joven de 24 años fue condenada por suministro de drogas y tráfico interno de armas y municiones, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Fiscalía. Ella formaba parte del grupo de delincuentes que planeó robar la sede central del Banco República a través de la excavación de un túnel en Ciudad Vieja.
La mujer fue condenada a dos años y medio de prisión y se le incautaron un rifle de aire comprimido, un chaleco antibalas, cámaras de vigilancia, un dron y otros elementos.
Tal como informáramos, a principios de febrero el Ministerio del Interior realizó un operativo en El Pinar en el que detuvo a 11 personas vinculadas a este hecho.
Por tanto, hay otros 10 delincuentes —ocho uruguayos y dos brasileños— que ya fueron imputados y están a la espera de una sentencia definitiva.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]