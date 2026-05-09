Fue condenada una joven de 24 años vinculada al intento de robo por túnel en Ciudad Vieja

Montevideo Portal

Una joven de 24 años fue condenada por suministro de drogas y tráfico interno de armas y municiones, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Fiscalía. Ella formaba parte del grupo de delincuentes que planeó robar la sede central del Banco República a través de la excavación de un túnel en Ciudad Vieja.

La mujer fue condenada a dos años y medio de prisión y se le incautaron un rifle de aire comprimido, un chaleco antibalas, cámaras de vigilancia, un dron y otros elementos.

Tal como informáramos, a principios de febrero el Ministerio del Interior realizó un operativo en El Pinar en el que detuvo a 11 personas vinculadas a este hecho.

Por tanto, hay otros 10 delincuentes —ocho uruguayos y dos brasileños— que ya fueron imputados y están a la espera de una sentencia definitiva.