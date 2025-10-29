Frío y chaparrones: el miércoles cumple con sus “amenazas” invernales

Locales

“Cuidado el miércoles, porque las temperaturas mínimas son de 9 grados”, advirtió el lunes el meteorólogo Guillermo Ramis en su espacio matutino en radio Sarandí. “No abandonen el abrigo, porque la primavera es grupo”, comentó con ironía entonces. En esa ocasión, también adelantó que se producirían chaparrones, especialmente en el sur.

En la mañana del martes, el meteorólogo Guillermo Ramis ratificó su adelanto, y aseguró que en la zona sur habría “algunos chaparrones”, sobre todo en la madrugada o en horas de la mañana. “Así que mucho cuidado con la ropa tendida”, comentó.

En las primeras horas de hoy, los hechos confirmaron el vaticinio del profesional y se concretaron las lluvias, que durante la mañana serán en casi todo el país.

También los principales modelos meteorológicos globales coinciden a ese respecto. Se trata del modelo ECMWF, desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas; el GFS, creado y utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, y el ICON, diseñado por el Centro Meteorológico alemán, muestran un panorama similar a partir del jueves.

Todos ellos prevén precipitaciones para la jornada actual y no solo en el sur: los tres señalan la ocurrencia de lluvias en todo el este y noreste del país, como una suerte de cortina de agua que discurre entre Brasil y Uruguay, afectando zonas de Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó y algo de Rivera.

El tiempo mejoraría hacia la tarde y no se prevén lluvias el jueves, aunque las temperaturas seguirán por debajo de lo esperable para esta altura del año, con mínimas de 5 grados y máximas de 20.