Frigorífico Casa Blanca y Foica van a negociación tripartita por reestructura de plantilla

El frigorífico Casa Blanca, de Paysandú, anunció una reestructura de su plantilla de trabajadores, según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal.

Esto se debe a que tiene una “superpoblación” de personal, explicó el dirigente de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (Foica), Martín Cardozo. Según el presidente del sindicato, en la semana entrante habrá una instancia de diálogo tripartita “para que la empresa presente formalmente la cantidad de trabajadores [que serán despedidos], la forma y cuándo va a ser” la reestructura.

El sindicalista apuntó que actualmente hay unos 230 trabajadores en actividad, mientras que otros 240 están en seguro de paro. “Queremos saber de esos cuántos van a ser los que ingresen”, señaló.

Cardozo explicó que, a raíz de la “situación compleja” que el frigorífico atraviesa por su vínculo con Conexión Ganadera, en 2025 estuvo “unos dos o tres meses sin actividad”, pero luego volvió a trabajar con un modelo de pago al contado debido a su situación financiera. A fines de diciembre del año pasado, sin embargo, la deuda de la empresa con los acreedores ascendía a US$ 25 millones, para lo que se llegó a un convenio: la deuda se negoció y “tuvo una quita del 62% de esa deuda, y el restante hizo un convenio a pagar a 12 años”, explicó.

“Eso, según la empresa, le daría un aire de seguir trabajando y aspirando a volver a la normalidad”, puntualizó el sindicalista.

No obstante, desde el frigorífico plantearon a los trabajadores, a fines de mes pasado, que se encontraba “en una situación de reestructurar la plantilla, porque entiende que la cantidad de trabajadores que tiene hoy no tiene una relación lineal con el trabajo, tiene una superpoblación”. Por lo tanto, debía “reestructurar” para “la salud y la viabilidad de la empresa”, sostuvo Cardozo.

Esto fue notificado al Ministerio de Trabajo “en los últimos días”, acotó.

De esta manera, de cara a la reunión tripartita, Foica “aspira a mantener todas las fuentes de trabajo”. “Tampoco queremos ser necios, que en nuestra experiencia entendemos que tiene una superpoblación de trabajadores —que no sabemos bien cómo se dio esa situación— para lo que es la realidad del trabajo de la empresa”, argumentó finalmente el presidente de la gremial.

