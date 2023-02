Frente de Todos se quebró en el Congreso argentino; cinco senadores tendrán bancada propia

Internacionales

El Frente de Todos, la coalición de gobierno en Argentina, registró un quiebre interno este miércoles en la bancada del bloque en el Senado, debido a que cinco legisladores decidieron separarse y formar su propia alianza política, llamada Bloque Unidad Federal, según informó este miércoles Infobae.

Así lo anunciaron en un comunicado los cinco senadores que integraban hasta hoy la coalición kirchnerista: Guillermo Snopek, de la provincia de Jujuy; Alejandra Vigo, de Córdoba; Edgardo Kueider, de Entre Ríos; Carlos Espínola, de Corrientes; y María Eugenia Catalfamo, de San Luis.

“El Bloque Unidad Federal viene a plantear la necesidad de crear un espacio político que le dé verdadera representación a la agenda federal y de las provincias argentinas”, expresó el flamante grupo político que será presidido por Snopek y cuya vicepresidencia recaerá en Vigo.

“Buscamos ser una alternativa desde donde se priorice la posibilidad de aportar a la reflexión sobre la Argentina que queremos para nosotros y a las futuras generaciones, sin grietas, con discusiones que planeen soluciones a corto, mediano y largo plazo para todos los argentinos y argentinas. Apostamos a la unidad, al respeto y al diálogo en pos de encontrar puntos en común, dejando de lado las retóricas petrificadas y los personalismos que tanto daño nos han hecho como sociedad”, indicaron, fundamentando la escisión del bloque que respalda el gobierno de Alberto Fernández.

Según indicó Infobae, Cristina Fernández, vicepresidenta argentina y líder del Frente de Todos, no estaba al tanto de la decisión de estos cinco senadores.

El medio argentino señala a su vez que luego de este quiebre, el bloque oficialista tendrá dificultades para alcanzar quórum en la cámara alta, donde pasará a tener 31 legisladores de 72, aunque tiene el apoyo de dos partidos aliados: Juntos Somos Río Negro y el Partido de la Concordia Social, con un senador cada uno.

Tras este cambio, la oposición cuenta hoy en día con 38 senadores: 33 de Juntos por el cambio y los cinco de Unidad Federal.

Luego del anuncio, Snopek publicó una carta dirigida a la expresidenta Fernández, donde explicaba los motivos de la decisión tomada por él y sus colegas.

“Motiva mi decisión, en primer término, la distancia cada vez mayor que siento respecto al rumbo de gestión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, alejado —a mi humilde entender— de las prioridades que nuestro pueblo demanda", sostuvo el senador en su carta.

“Asimismo, en tanto representante de mi provincia, no puedo dejar de señalar la falta de incidencia favorable que el presidente ha tenido en los últimos tiempos para con Jujuy. No puedo, ni quiero, asistir cómplicemente a la pérdida total de la institucionalidad en la provincia de Jujuy, con un gobernador (Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical) que no respeta ni la división de poderes, ni la Constitución ni ningún mecanismo de contrapeso”, afirma en su nota, compartida por el Departamento de Comunicación del Senado argentino.

“El deterioro absoluto del Estado de Derecho en mi provincia, que comenzara a fines del año 2015, no ha hecho sino profundizarse desde el año 2019. Ha sido, en ese sentido, una gran decepción para todos los que creímos que la asunción de Alberto Fernández podía representar un nuevo porvenir”, señaló Snopek en su misiva.

“Siempre he defendido las banderas del peronismo y creo que hoy se aplica más que nunca el principio de que 'mejor que decir es hacer'. Por eso mismo, y por todo lo expuesto, le comunico mi decisión respecto al Bloque”, concluyó el flamante presidente del nuevo partido político argentino.