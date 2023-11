Frente a Torre Ejecutiva y con policía presente: se realizó una nueva marcha feminista

Locales

No más violencia

Montevideo Portal

Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Dia Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres.

Como todos los años, diversos colectivos feministas convocaron a movilizaciones en torno a esta jornada. En tal sentido, cientos de personas acudieron al Centro de Montevideo, principalmente a la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva, para manifestarse y leer una proclama.

En un momento durante la marcha se registraron incidentes entre la Policía y algunos manifestantes. Según consignaron Subrayado y Telemundo, llegaron a haber forcejeos entre ambos grupos, pero luego la situación se calmó.

Uno de los colectivos presentes frente a Torre Ejecutiva fue Mujeres de Negro, que reclamó por “una justicia real, que no sea tardía ni ausente”.

“El objetivo de esta marcha es transmitir a las mujeres que no pueden venir, que no están solas y que muchos ciudadanos/as somos conscientes de lo que están sufriendo ellas y sus hijos/as. Por eso marchamos manteniendo nuestro perfil, de negro, en silencio, con una actitud de respeto por las mujeres que faltan, por los niños y niñas que, en silencio, sufren el acoso de un monstruo, al que en lo cotidiano tienen que llamar padre. Marchamos por las familias que viven en la incertidumbre y el terror, con el corazón en la boca, porque no saben dónde están sus hijas”, según había escrito la organización en una publicación de Facebook.

Por otro lado, la Coordinadora de Feminismos exhortó a movilizarse “en solidaridad con [las] compañeras palestinas” en el marco de la guerra que se vive entre el gobierno israelí y el movimiento terrorista Hamás.

“No permitiremos que Gaza sea una imagen del futuro de les pobres, racializades, oprimides, explotades y colonizades a nivel mundial”, escribió el colectivo en Instagram.

Así, desde este movimiento declararon “que el pueblo palestino no está solo”. “Detrás del mismo estamos les feministas, mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binaries del sur global con disposición a seguir articulándonos a nivel transfronterizo y defender la vida contra la masacre. ¡La causa palestina es feminista!”, comunicaron.

