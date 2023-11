Política

Directora de Inmujeres dijo que no aumenta violencia contra la mujer, “sino las denuncias”

Montevideo Portal

Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Dia Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres.

En este marco, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, recalcó que “se ha mejorado” en la respuesta del Estado en la materia desde la vuelta de la democracia hasta ahora. Además, enfatizó, también la percepción ciudadana ha cambiado: “Estos temas no son temas de puertas adentro, estos temas no le deben dar vergüenza a las mujeres al momento de denunciar [y] que va a haber una respuesta”.

“Ahora, ¿es suficiente? Por supuesto que no es suficiente; el Ministerio del Interior registró una denuncia cada 12 minutos por violencia doméstica en este país y hubo 19 femicidios este año. Nosotros del Sistema de Respuesta de Inmujeres recibimos a casi 3.000 mujeres en lo que va del año nuevas, más las que se están tratando con nosotros desde el punto de vista psicológico y tienen el patrocinio legal que se necesite. Esto significa que hay que seguir el compromiso, hay que aumentar el compromiso del sistema político para priorizarlo en su agenda”, manifestó la jerarca en rueda de prensa este jueves, cuando autoridades del gobierno firmaron el proyecto “Iniciativa para prevenir y mejorar la respuesta a la violencia de género y generaciones en Uruguay”.

Esta propuesta, a su vez, contará con el apoyo de la Unión Europea y de Naciones Unidas y se ejecutará en coordinación con ese instituto dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, comunicó Presidencia de la República.

Consultada sobre un alza en las cifras de violencia hacia las mujeres, Bottero señaló que desde Inmujeres no se lo observa como un aumento en la violencia, sino que “han aumentado las denuncias”.

Al respecto, destacó que desde las instituciones públicas y también desde la sociedad civil se está “permanentemente convocando a denunciar”, por lo que, a su entender, “que aumenten las denuncias es una buena cosa”. “Quiere decir que se está naturalizando, que menos mujeres están soportando situaciones” de violencia y que “más mujeres están percibiendo que van a tener una respuesta” al reportarlo a las autoridades, argumentó.

Un nuevo 25 de noviembre

A su vez, como todos los años, diversos colectivos feministas convocaron a movilizaciones en torno al Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres.

Uno de ellos fue Mujeres de Negro, que reclamó por “una justicia real, que no sea tardía ni ausente”.

“El objetivo de esta marcha es transmitir a las mujeres que no pueden venir, que no están solas y que muchos ciudadanos/as somos conscientes de lo que están sufriendo ellas y sus hijos/as. Por eso marchamos manteniendo nuestro perfil, de negro, en silencio, con una actitud de respeto por las mujeres que faltan, por los niños y niñas que, en silencio, sufren el acoso de un monstruo, al que en lo cotidiano tienen que llamar padre. Marchamos por las familias que viven en la incertidumbre y el terror, con el corazón en la boca, porque no saben dónde están sus hijas”, escribió la organización en una publicación de Facebook.

A su vez, la Coordinadora de Feminismos exhortó a movilizarse “en solidaridad con [las] compañeras palestinas” en el marco de la guerra que se vive entre el gobierno israelí y el movimiento terrorista Hamás. “No permitiremos que Gaza sea una imagen del futuro de les pobres, racializades, oprimides, explotades y colonizades a nivel mundial”, escribió el colectivo en Instagram.

Así, desde este movimiento declararon “que el pueblo palestino no está solo”. “Detrás del mismo estamos les feministas, mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binaries del sur global con disposición a seguir articulándonos a nivel transfronterizo y defender la vida contra la masacre. ¡La causa palestina es feminista!”, comunicaron.

