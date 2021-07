Frente Amplio “exhorta" al gobierno a que “se expida” sobre la situación política de Perú

Política

Montevideo Portal

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) "exhorta al gobierno de Uruguay" a que "se expida" sobre la situación política y electoral de Perú, donde el candidato de izquierda Pedro Castillo logró la mayoría de los votos el 6 de junio en el balotaje contra Keiko Fujimori, candidata de la derecha.

El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, superándola por 44.000 votos. Sin embargo, la candidata solicitó este lunes al presidente de Perú, Francisco Sagasti, que pida una auditoría internacional sobre el balotaje presidencial alegando irregularidades en el escrutinio.

En un comunicado, el FA "ratifica el reconocimiento de la victoria en las urnas del profesor Pedro Castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú y manifiesta su preocupación ante el atraso de su proclamación por parte de la autoridad electoral".

"La victoria de José Pedro Castillo representa el triunfo legítimo de su pueblo, de la izquierda y el progresismo y un duro golpe a la corrupción política y a la oligarquía peruana que se niega a reconocer su derrota electoral. La estrategia de cuestionamiento permanente a los resultados electorales, llevada adelante por la candidata derrotada Keiko Fujimori, pone en peligro la institucionalidad del país, pidiendo incluso la intervención de OEA, con los lamentables antecedentes que este organismo ha tenido en procesos de elecciones recientes", plantea la fuerza política.

"Estos intentos generan un clima de violencia política y enfrentamiento, que ha comenzado a tener lamentables consecuencias, como la persecución y procesamiento de personas que se manifiestan en defensa de la democracia", expresa el FA.

En ese sentido, el partido hace "un llamado a la comunidad internacional y a los partidos políticos comprometidos con la democracia, a expresarse en ámbitos institucionales, acompañando al pueblo de Perú en su justo derecho a que se reconozca la voluntad emitida en las urnas, trabajando en conjunto para evitar la desestabilización, y defendiendo siempre el principio de la no injerencia extranjera en los asuntos internos de los países.

"Finalmente, nuestra fuerza política exhorta al gobierno de Uruguay, se expida sobre esta situación, exigiendo el respeto a resultados emanados de la voluntad popular y la institucionalidad electoral, adhiriendo a los pronunciamientos de otros países de la región y velando siempre por el respeto a la democracia, a la soberanía y al derecho del pueblo peruano en decidir su destino", concluye el comunicado.

Paternidad

El Movimiento de Participación Popular (MPP) había emitido un comunicado el 29 de junio en el que pidió al gobierno "realizar máximos esfuerzos" en "defensa de la democracia" peruana.

El vínculo entre Castillo y el MPP se afianzó en la recta final de la campaña electoral cuando el candidato se consideró "hijo" del expresidente y líder del MPP, José Mujica. En campaña electoral, el exmandatario y Castillo se comunicaron en vivo. "Me considero hijo suyo", dijo entonces el candidato en referencia a Mujica.

"Tengo que agradecerte tu lucha, maestro. En este baile que te has metido, cuando salgas de este baile vas a tener muchas canas, pero seguirás viviendo porque has vivido con causa. (...) Te pido por favor, sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule el rencor, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, el odio lo único que hace es hacernos perder libertad, sobre todo hipotecar la esperanza", dijo Mujica. "Hubiera querido estar ahí, pero soy un viejo de 86 años flanqueado por esta enfermedad que nos aqueja y que a tu pueblo le ha costado tanto", lamentó.

"Que la salud nos permita que nos encontremos presencialmente, es usted nuestro primer invitado en nombre de mi pueblo ara que nos acompañe", añadió Castillo, quien invitó a Mujica a visitarlo en caso de imponerse en los comicios.

"El pueblo nos da la confianza para que la juventud y la experiencia vayan de la mano. Me considero un hijo suyo, entiendo que por más que nosotros no dejemos de luchar o de hacer un esfuerzo tiene que haber una sensación de unidad", agregó en ese entonces.

Montevideo Portal