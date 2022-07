Frente Amplio “está preparando la estructura organizativa para ganar la elección nacional”

Política

El Frente Amplio (FA) lanzó su Plan de Desarrollo que busca ir hacia los 500 comités de base en todo el país, partiendo de los 400 con los que actualmente cuenta la fuerza política.

Estas delegaciones estarán “en aquellos lugares” donde el partido “no tiene territorialidad aún”, aseguró su presidente, Fernando Pereira, en conferencia de prensa en su sede (transmitida por el canal de Facebook del partido), la Huella de Seregni. “En algunos lugares de la periferia de Montevideo; en muchos pequeños centros poblados del interior; allí donde el frenteamplismo insiste, pero no está teniendo lugar donde reunirse, donde transmitir las posiciones del FA, donde construir la comunidad frenteamplista”, listó el jerarca político.

De esta manera, Pereira manifestó que la coalición de izquierdas, que perdió en la segunda vuelta de las elecciones de 2019 tras 15 años de gobierno, “está preparando la estructura organizativa para ganar la elección nacional”. Si bien reconoció que eso “supone un esfuerzo importante”, valoró positivamente el encuentro de este viernes a la tarde, donde se reunieron más de 300 frenteamplistas entre militantes, legisladores y presidentes de departamentales.

Asimismo, enfatizó en que hoy militan en el FA “cerca de 15.000” uruguayos, pero apuesta por más: “Tenemos la pretensión de llegar a tener contacto con 60.000 militantes permanentes a lo largo y ancho del país”, sostuvo el expresidente del PIT-CNT.

Cuando fue consultado por la prensa respecto a cuánto demorarían en abrir esos 100 comités de base, Pereira remarcó que no se maneja “nunca la velocidad de Twitter”. “Construir un comité no es una varita mágica que lo abre; son hombres y mujeres que se organizan políticamente y que ubican un local para funcionar. Construir 100 locales que no sean electorales, que sean locales para funcionar durante los cinco años es todo un trabajo organizativo”, sentenció.

De todas formas, más adelante precisó que se puede esperar que estén abiertos “cuando finalice 2023 o en los primeros meses de 2024”.

"Conversación corta", pero institucional

Por otro lado, el presidente del partido político de la oposición también fue inquirido respecto a la conversación que afirmó —mediante una publicación en su cuenta de Facebook— tener con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respecto al fallo del juez Alejandro Recarey que suspendió la vacunación contra la covid-19 en niños de 5 a 13 años.

“Ante un fallo adverso de la Justicia, planteamos que había que acatar pero que compartimos la decisión del Gobierno de recurrirlo para que todos tengan derecho a vacunarse. Esto es parte de la institucionalidad uruguaya”, expresó.

En tanto, la respuesta del Poder Ejecutivo le pareció “adecuada”. Los jerarcas “entendían que era un apoyo importante”, no solo en términos políticos “sino que, que el FA se expresara públicamente, construía mayores consensos”, esgrimió.

“Fue una conversación corta pero queremos respetar siempre la institucionalidad: hay momentos donde el FA está de acuerdo con el Gobierno; hay otros donde somos fuertemente críticos. Ni cuando estamos de acuerdo ni cuando estamos en desacuerdo dejamos de ser leales con la institucionalidad”, sintetizó.

