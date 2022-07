MSP informó que la vacunación en menores queda suspendida "hasta nueva disposición"

Judiciales

Sobre las 12:10 de este jueves el juez Alejandro Recarey juntó a las partes para notificar su fallo final sobre el recurso de amparo presentado para detener la vacunación contra la covid-19 en menores de 13 años. Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes del caso, el magistrado ordenó suspender provisoriamente la inoculación a pesar de la prueba presentada a favor por parte del Ministerio de Salud Pública.

La medida deberá hacerse efectiva en 24 horas. Además, en los recursos de amparo la apelación no tiene efecto suspensivo, por lo cual, aunque el Ministerio de Salud Pública apelará, la resolución se mantendrá.

En este proceso, los demandados tienen tres días hábiles para apelar, y luego corren otros tres días para retirar las copias de la apelación, tres más para contestar y cuatro para que el tribunal de apelaciones resuelva. En total, transcurren entre 20 y 30 días corridos.

Es decir que no se podrá administrar el fármaco anticovid a niños durante aproximadamente un mes. En este escenario, tras la apelación del Ministerio de Salud Pública (MSP), un tribunal deberá resolver en segunda instancia.

Fuentes de Presidencia aseguraron a Montevideo Portal que se están evaluando medidas “al más alto nivel”. Desde el MSP aseguraron que acatarán la medida inmediatamente y que emitirán un comunicado.

Según informaron desde el Poder Judicial a Montevideo Portal, en el fallo el magistrado pidió que se publiquen íntegros y sin testados todos los contratos de compra de las vacunas, así como todo documento adjunto a ellos, en especial todos los que tengan que ver con la “composición de la vacuna”.

Además, pidió que se elabore un texto a entregar que informe “completamente y con claridad” acerca de la composición de las sustancias inyectables; los beneficios que conlleva la vacuna; los riesgos que tenga, con detalle de la naturaleza, probabilidad, magnitud y momento de ocurrencia; que aclare que la sustancia tiene sólo autorización de emergencia y no definitiva, explicando en términos sencillos qué diferencia suponen esos dos tipos; y que se detallen los efectos adversos ya detectados en su totalidad.

Finalmente, el fallo sostiene que, para reanudar la vacunación, el gobierno debe cumplir con las exigencias de Recarey, que consistiría en la publicación de los contratos de las vacunas (firmados con cláusula de confidencialidad) y mayor detalle la composición de las vacunas.

Comunicado del MSP

La cartera de Salud Pública emitió un comunicado luego de conocida la noticia en el que confirmó oficialmente que acatarán la resolución judicial y que, por tanto, a partir de este jueves las vacunas contra la enfermedad dejarán de estar disponibles para los menores de 13 años "hasta nueva disposición".

"El Ministerio de Salud Pública reitera que cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparadas en idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas", señala el texto.

Por último, indican que, dado el escenario epidemiológico actual, el MSP hace énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, "especialmente en las poblaciones que no hayan recibido vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal".

AHORA || Comunicado urgente || Tema: Vacunación menores de 13 años, MSP acata fallo.

