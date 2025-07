Política

Fratti: “Si me llama el presidente, y me dice que hay que levantar suspensión, se levanta”

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo este jueves que no se considera “para nada dogmático” y que estaría dispuesto a “cambiar” decisiones ya tomadas “por el bien nacional”, según afirmó durante una entrevista con Informativo Carve donde le preguntaron por el anuncio de suspensión “momentánea” de la exportación de ganado en pie para faena inmediata realizada días atrás por su cartera.

“Si me llama el presidente, y me dice que hay que levantar la suspensión, se levanta. Por ahora no”, sostuvo el ministro durante la entrevista.

Durante la entrevista también dijo que, si la exportación para faena inmediata fuera ilimitada, profundizaría los problemas del sector. Sin embargo, descartó que la medida de por sí sea un elemento que solucione los problemas de las pequeñas plantas con problemas. “No hay ninguna medida por sí sola que solucione ningún problema”, sintetizó.

Fratti también fue consultado por los dichos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien este miércoles advirtió que se trató de “una decisión que, como fue anunciada y de la manera que fue anunciada, fue inconveniente”.

“Puede tener razón por la forma en que fue anunciado. Y concuerdo con él en la formación [de precios]. Ahora, las cosas no son blanco o negro, y las circunstancias tampoco”, apuntó el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

“Es más, un consignatario me llamó el otro día, me dijo que estaba de acuerdo con la medida y que recordaba que cuando hubo una discusión hace muchos años, yo dije que si se cortaba, renunciaba cuando estaba como presidente de Inac. O sea que a mí no me caben prendas de que he sido defensor de la exportación de ganado en pie como válvula de escape para regular el precio”, agregó.

“Por eso creo que estas cosas, las tengo que trasladar a nivel consensuada y que sea una decisión consensuada”, sostuvo.

Fratti también dijo que “en este momento hay en curso habilitaciones que habían sido dadas y, cuando llegue el momento, se va a exportar”.