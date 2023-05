Fossati dijo que Fernando Pereira “no mide su violencia” y que puso en riesgo su seguridad

Judiciales

La fiscal Gabriela Fossati, que estuvo a cargo de la investigación sobre los pasaportes vinculada al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, afirmó este jueves que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, “no mide su violencia” y que puso en riesgo su seguridad.

En respuesta a una publicación realizada por la senadora Graciela Bianchi, Fossati, que fue apartada del caso Astesiano en marzo de 2023, señaló: “Fernando Pereira no mide su violencia, no controla el poder de su palabra. Su descontrol al hablar de mi puso en riesgo mi seguridad. Por primera vez en 32 años me tengo que mover con custodia. No mide lo que genera. Espero que las denuncias que presenté no terminen en el archivo”.

La fiscal, que fue trasladada de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno a la de 16º Turno por el fiscal de Corte, Juan Gómez, denunció en febrero a Pereira y al director de la publicación Caras y Caretas, Alberto Grille, por difamación e injurias.

Según informó VTV Noticias, Fossati se sintió agraviada por declaraciones de Pereira, cuando cuestionó que la fiscal haya actuado de acuerdo con derecho al pasar de testigo a indagado al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal.

Pereira afirmó en el programa Desayunos informales de canal 12 que la fiscal “llamó a muchos testigos en el caso, y el único que pasó a indagado fue un miembro de la oposición”.

La denuncia de Fossati a está a cargo del fiscal de 8° Turno, Leonardo Morales, que tomó declaración a la denunciante en abril.

Según consignó El País, Fossati ratificó en su declaración el perjuicio que le generaron los dichos de los denunciados y que fueron esos hechos los que la obligaron a pedir una custodia.

