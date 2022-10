Fossati al presidente de asociación de fiscales: “Su respuesta no es gremial, es política”

Política

La fiscal Gabriela Fossati, que está a cargo de la investigación por la emisión de pasaportes falsos que involucra al excustodio personal de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, respondió en la red social Twitter al presidente de la Asociación de Fiscales de Uruguay, Willian Rosa, que realizó declaraciones este lunes en el programa Doble Click de FM del SOL.

Fossati, que ya se había desmarcado de lo expresado por el gremio de fiscales (asociación de la que no forma parte) ante declaraciones del senador Jorge Gandini, volvió a referirse a Rosa en la red social Twitter.

“El fiscal Adscripto Dr. Rosa debería entender que no puede hablar de lo que no sabe. Le pediría que deje de hacer referencia a asuntos que me involucren, menos confundir a la gente. Su juventud no lo exime de ser responsable. Su respuesta no es gremial, es claramente política. Los senadores pueden opinar y quejarse, los ciudadanos también, los fiscales contestaremos si lo entendemos necesario o no. No lo autorizo a referirse a mi trabajo. No tener color es no tener color, no solo decirlo”, apuntó Fossati contra Rosa.

Rosa, por su parte, dijo este lunes en Doble Click sobre lo expresado por Gandini “que no es sano sembrar determinadas suspicacias en la actuación de determinados organismos, en este caso de la Fiscalía General de la Nación y de los fiscales respecto a las causas que intervienen”.

“Cuando se hace una afirmación así, de que hay una intencionalidad de parte de los fiscales de demorar algunas causas o de apurar otras no se tiene en cuenta lo que sucede en la realidad. No es sano para el sistema republicano y de Justicia. En las causas que los fiscales afrontan día a día se afrontan dificultades, que tienen que ver con el orden de las investigaciones y su complejidad. Aquellas investigaciones que son más fáciles o lineales tienen la posibilidad de salir mucho más rápido”, expresó Rosa.

Sobre los casos de Astesiano y de Morabito que comparó Gandini, Rosa dijo que en el caso de la primera “no es una causa nueva”.

“Empezó en el año 2019 con sus idas y vueltas. A veces con la evidencia que uno tiene como fiscal, no se le ve mucha salida a una causa, pero de repente ingresa una evidencia que acelera la posibilidad de clarificar que es lo que sucedió. En este caso, empezó en 2019 y ya tiene imputaciones”, insistió Rosa.

