Fiscalía sigue investigando accidente de Copsa en Interbalnearia: declararon más testigos

Judiciales

Se confirmó que la pericia tenía un error: la velocidad máxima permitida en el lugar del accidente eran 90 km/h y no 60 km/h.

Montevideo Portal

Jessica Pereira, fiscal que investiga el accidente del ómnibus Copsa en ruta Interbalnearia en el que falleció una adolescente de 15 años, realizó nuevas diligencias el pasado lunes para continuar avanzando en el caso y se centraron particularmente en la toma de testimonio de varios testigos del hecho.

Según informa el medio local Fm Gente en base a fuentes del caso, hubo unanimidad en las personas que declararon sobre el movimiento que tenía el ómnibus previo a la colisión, que se logró ver a través de un video que se viralizó en redes sociales.

Además, la fuente reconoció al medio anteriormente mencionado que la pericia realizada tiene un error porque se señala en el informe que la velocidad máxima era de 60 km/h cuando en realidad se comprobó que en la zona en la que venía la velocidad más alta permitida es de 90 km/h. No obstante, se estima que la unidad de transporte viajaba a 110 km/h.

El pasado lunes se tomó declaración al conductor titular de la unidad (que no es el que manejaba en ese momento), guardas, talleristas, algunos pasajeros y a una mujer y su hijo. Tal como manifestó el chofer del ómnibus, quien señaló en un audio que se viralizó que la unidad se “zangoloteaba” para todos lados, los testigos coincidieron con ese relato y dijeron que se movía como “barco en tormenta”.

Fm Gente detalla que con estas nuevas declaraciones la fiscal del caso analizará la información y resolverá si cita a una audiencia judicial o si continúa con las actuaciones. Como no hay personas detenidas, Jessica Pereira no tiene un plazo limitativo para llegar a una formalización, como sí ocurre cuando hay personas detenidas. Allí, no debe superarse el plazo de 48 horas.

Montevideo Portal