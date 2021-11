Fiscalía pidió audiencia para formalizar la investigación en el caso del estadio Ubilla

Judiciales

El exjefe de Policía de Cerro Largo, el comisario mayor retirado José Adán Olivera, declaró el miércoles de la semana pasada ante la fiscal de primer Turno de Treinta y Tres, Ana Paula Segovia, que lleva la investigación sobre la presunta filtración de información vinculada al caso de contrabando de materiales desde Brasil para la remodelación del Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla de Melo.

El jerarca policial, que presentó su renuncia al verse involucrado en el caso, dado que uno de los imputados por la causa, el policía que trabajaba en el área de Investigaciones de la jefatura departamental, era cercano a Olivera, su superior, según informó en su momento el periodista Gabriel Pereira.

Finalmente, este lunes, tras las declaraciones del policía, la fiscal Segovia solicitó una audiencia para formalizar la investigación contra el exjerarca policial, según informaron fuentes de la Fiscalía a Montevideo Portal.

En este sentido, desde este organismo explicaron que, como funcionario no está detenido, “no hay un plazo fijo que corra para realizar dicha audiencia”. Además, indicaron que, en este caso, el Poder Judicial tiene hasta 20 días para fijarla.

Asimismo, explicaron que la investigación no se formalizará hasta que finalice la audiencia, aunque señalaron que es evidente que la fiscal del caso lo imputará por algún delito. No obstante, hasta que no termine la audiencia, no se formalizará la investigación. En la mayoría de los casos el Poder Judicial acepta la imputación que hace la Fiscalía, pero no necesariamente es así, aseguraron desde la Fiscalía.

