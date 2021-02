Policiales

Fiscalía investiga por qué defensa de la Operación Océano no recibió todas las pruebas

A comienzos de semana, la jueza Beatriz Larrieu suspendió todas las indagatorias por la Operación Océano porque las defensas de los indagados no contaron con "todos los elementos" de la investigación y dispuso que la Fiscalía entregue toda la información a la defensa.

El abogado de uno de los formalizados en la causa, Ignacio Durán, dijo que desde la defensa no tenían información de uno de los dos celulares de la principal víctima en esta causa. "Lo que sucedió es que quedó claro lo que las defensas venimos manifestando hace un año desde que comenzó esta investigación. No hemos tenido real acceso a lo que es la carpeta de investigación fiscal. No es posible de ese modo ejercer un debido derecho de defensa", señaló Durán.

Según informaron fuentes judiciales a Montevideo Portal, la Justicia entendió que "no se ha logrado un acceso real al contenido de los celulares especialmente el celular de una de las víctimas" y se procedió a suspender la audiencia.

Larrieu también ordenó la devolución de los equipos técnicos de los formalizados (laptops, celulares) ya que "fueron periciados hace tiempo", dijo Durán. Fuentes judiciales informaron que los abogados de las víctimas interpusieron recursos de reposición y apelación tras esta decisión.

Este miércoles, en el marco de la conferencia de prensa realizada por la investigación de la red de trata en Uruguay, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue consultado sobre la ausencia de este segundo celular de una de las víctimas. Díaz aseguró en primer lugar que la política de la Fiscalía es la "absoluta transparencia", la obligación del registro de toda la investigación y la obligación de poner en conocimiento de todo el contenido de la carpeta (de investigación) a la defensa.

"Las razones por las cuales en los seis millones de archivos un archivo no llegó a destino es lo que estamos tratando de determinar la causa", explicó el fiscal.

El funcionario aseguró además que, mientras se realicen las investigaciones de por qué no llegó ese segundo celular a manos de la defensa, "mantendrán un prudente silencio" hasta determinar "qué fue lo que pasó". "Lo que sí tenemos que determinar es qué fue lo que pasó en este caso concreto porque nuestra definición es que acá no se oculta información a nadie y menos a los abogados de la defensa", reiteró.

"Cuando tengamos información para brindar con mucho gusto la brindaremos, hoy no estoy en condiciones de contestarle los futuros pasos", concluyó.