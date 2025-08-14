Judiciales

Fiscalía imputó a siete personas por el robo a un cajero en Carrasco el 5 de agosto

Montevideo Portal

La fiscal Viviana Maqueira imputó a siete personas por el robo de un cajero automático ocurrido el pasado 5 de agosto en Carrasco.

Según informó el director de Comunicación del Ministerio Público, Javier Benech, se formalizó la investigación por “asociación para delinquir, entre otros delitos”.

Según detalló el jefe de Policía de Montevideo, Mario Lotito, los hechos ocurrieron cerca de las 5:00 de la mañana, cuando tres individuos arribaron en un vehículo robado a la sucursal bancaria y provocaron una explosión en el cajero. A partir de ese evento, y gracias al avance de la investigación, se realizaron diez allanamientos en distintas zonas de la capital.

En total fueron detenidas once personas —nueve hombres y dos mujeres—, de las cuales tres fueron liberadas. Los ocho restantes —seis hombres y dos mujeres— continúan a disposición de la justicia. Las autoridades vinculan a tres de los imputados con la ejecución directa de la explosión, mientras que el resto formaría parte de una estructura delictiva más amplia.

Lotito señaló que dos de los detenidos ya habían estado vinculados a explosiones de cajeros en 2020, lo que sugiere cierta continuidad operativa de este tipo de bandas. En los operativos se incautaron elementos clave para la investigación: un vehículo con manchas de tinta (procedente del sistema de entintado de billetes), 22 teléfonos celulares, tarjetas bancarias, vestimenta usada en distintos casinos, una notebook y sustancias estupefacientes.

El jefe policial destacó que el grupo fue desarticulado en el plazo de una semana y que, si bien intentaron utilizar los billetes robados, no lograron su cometido gracias a los sistemas de seguridad.

