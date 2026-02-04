Sonó alarma de incendio en Fiscalía mientras llegaban detenidos por túnel en Ciudad Vieja

Judiciales

Sobre las 09:00 horas de este miércoles, la sede central de la Fiscalía General de la Nación, ubicada en la esquina de Cerrito y Misiones, en el barrio Ciudad Vieja, debió ser evacuada luego de que sonaran las alarmas de incendio.

Dicho evento coincidió con la llegada de los detenidos por el intento de robo a una sucursal del Banco República (BROU) en dicho barrio, maniobra que se gestó a través de la excavación de un túnel durante meses desde un local comercial en Colón y 25 de Mayo.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio Público, un equipo de Bomberos se dirigió hasta el lugar para realizar una inspección y no encontró ningún principio de incendio.

Pasados unos minutos, los funcionarios pudieron volver a sus puestos de trabajo. Desde Fiscalía informaron a Montevideo Portal que la principal hipótesis es que se trató de un cortocircuito y la sede fue evacuada por cuestiones de protocolo.

Esta situación ocurrió durante el arribo de las diez personas implicadas en lo que podría haber sido otro “robo del siglo”, tal como dijo el ministro del Interior, Carlos Negro. Dicha cartera informó que continúan las pericias y los trabajos en la zona para poder determinar, por ejemplo, el trayecto total del túnel y sus conexiones.

Entre la decena de capturados hay cinco extranjeros (paraguayos y brasileños), y una de las hipótesis de la Policía es que el grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) estaría detrás de la operación.

Esta organización, debido a las fuertes operaciones militares que se llevaron a cabo hace algunos meses en Río de Janeiro, se ha visto debilitada. Los brasileños que fueron detenidos han colaborado con el PCC, según dijeron fuentes policiales a Montevideo Portal.

Además, la Policía tiene sospechas de que el dinero que pretendían conseguir iba a ser sacado del país y llevado a Brasil. Con respecto a los paraguayos, la organización se nutre de delincuentes de varios países.

