Fiscalía definirá el jueves si imputa a policías detenidos acusados de violar a 2 mujeres

La Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando la denuncia que presentaron dos mujeres jóvenes contra tres policías, que fueron acusados de violar a estas personas en el interior de un patrullero de la Guardia Republicana.

En rueda de prensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó que el presunto abuso sexual habría ocurrido en el barrio Paso Molino. Los tres policías están detenidos y se les retiró el arma de reglamento. La investigación está en la órbita de Fiscalía, a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales de 5to. Turno, Mariana Alfaro, y el Ministerio del Interior también trabaja en el caso paralelamente.

Heber dijo que “en caso de ser cierto es una barbaridad”. “De ser cierto es muy grave, muy grave. No solamente enchastra el uniforme policial, además como ministro me siento traicionado en el apoyo que le di. No puedo hablar de toda la fuerza, son tres y hay 33 mil. Pero si estos tres funcionarios cometieron este delito les va a caer todo el peso de la ley”, afirmó Heber en conferencia de prensa.

El director de comunicación de la Fiscalía, Javier Benech, dijo a Montevideo Portal que la fiscal Alfaro realizará un control de detención y que resolverá en los próximos días (posiblemente este jueves) si imputará a los acusados o no. Al estar detenidos, como ya es sabido, la Fiscalía tiene un plazo de 48 horas para imputarlos por algún delito y dentro de las 24 horas tiene que hacer un control de detención ante un juez, que es lo que se practicará.

“Las personas van a permanecer detenidas y este jueves la fiscal va a determinar si se las imputa por algún delito o no. Eso va a depender de los detalles de la investigación de la fiscal. La Fiscalía va a realizar el control de detención mañana va a resolver cómo sigue con este caso”, aseguró el integrante del Ministerio Público.

