Tres policías detenidos tras denuncia de dos mujeres por violación en un patrullero

Tres policías fueron detenidos en la noche de este martes tras ser denunciados por haber violado a dos mujeres en el interior de un patrullero, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

Según informó Subrayado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, confirmó que el presunto abuso sexual que fue denunciado habría ocurrido en el barrio Paso Molino y la denuncia fue presentada por dos mujeres mayores de edad.

El patrullero protagonista del hecho pertenece a la Guardia Republicana.

Los tres policías están detenidos y se les retiró el arma de reglamento. La investigación está en la órbita de Fiscalía, a cargo de la fiscal Mariana Alfaro, y el Ministerio del Interior también trabaja en el caso.

Heber, por su parte, dijo que “en caso de ser cierto es una barbaridad”.

“De ser cierto es muy grave, muy grave. No solamente enchastra el uniforme policial, además como ministro me siento traicionado en el apoyo que le di. No puedo hablar de toda la fuerza, son tres y hay 33 mil. Pero si estos tres funcionarios cometieron este delito les va a caer todo el peso de la ley”, afirmó Heber en conferencia de prensa.

Noticia en desarrollo.

