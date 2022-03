Fiscalía buscará imputar al alcalde de Cerro Largo que en febrero no pudo casar a su hijo

Judiciales

La fiscal de Cerro Largo Letizia Siqueira solicitó la audiencia de formalización al Poder Judicial para formalizar al alcalde del municipio de Cerro de las Cuentas, Humberto Allende, informó el periodista Gabriel Pereyra y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes de la Fiscalía.

A fines de febrero, este jerarca fue noticia porque quiso casar a su hijo, pero no pudo ya que la normativa que le permite celebrar los casamientos no lo habilita para el de su hijo. Según informa el medio local La Red Independiente, todo estaba dispuesto para el gran día. Los novios habían completado todos los trámites previos y sólo faltaba que el alcalde encabezara la ceremonia de rigor. Sin embargo, a último momento al funcionario se le informó que no podía seguir adelante con la boda. Se le explicó que, si bien la nueva normativa le permite celebrar uniones matrimoniales, no lo habilita para hacerlo con familiares directos.

Con respecto a la instancia judicial, las citadas fuentes confirmaron que solicitó la audiencia, pero indicaron que desconocen los delitos por lo que se lo va a imputar, dado que eso se va a conocer cuando finalice la instancia.

No obstante, el reportero anteriormente mencionado aseguró que será formalizado por “abuso sexual agravado (violación) de una mujer de 80 años”. Desde la Fiscalía aseguraron que el hombre no está detenido y, como esa es la situación, el Poder Judicial dispone de 20 días para determinar la fecha de la audiencia.