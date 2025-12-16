Fiscalía argentina pidió elevar el caso de Pablo Laurta a juicio oral: ¿qué avances hubo?

Judiciales

La causa penal contra Pablo Rodríguez Laurta, el uruguayo acusado de participar en un doble femicidio en la provincia de Córdoba, dio este lunes 15 de diciembre un paso clave hacia el juicio oral y público, con la fiscalía solicitando la elevación formal de la causa tras cerrar la etapa de investigación.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, presentó ante la Justicia la solicitud para que el caso sea elevado a juicio oral, con el argumento de que existen pruebas suficientes para sustentar la acusación por los delitos más graves que se le imputan.

El juez de control deberá ahora evaluar este pedido, que se prevé sea confirmado y coloque al acusado frente a un debate público en la próxima etapa del proceso.

Laurta, de 39 años, permanece detenido mientras avanza la causa. Además de la acusación central por el doble femicidio, enfrenta otra investigación en la provincia de Entre Ríos por el homicidio de un remisero, un crimen por el cual fue imputado y que también forma parte de las pruebas que la fiscalía ha reunido contra él.

Los crímenes que dieron origen a esta causa ocurrieron el 8 de octubre pasado en la ciudad de Córdoba. Según la reconstrucción oficial, Laurta ingresó armado a la vivienda de su ex pareja, Luna Giardina, de 26 años, y le disparó a quemarropa, para luego matar también a su madre, Mariel Zamudio, de 54 años.

La fiscalía imputó a Laurta por los delitos gravísimos de homicidio calificado por el vínculo, por matar a su expareja; alevosía y violencia de género, agravantes que aumentan la pena prevista por la ley; y violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad, en relación con el ingreso a la casa y los hechos que rodearon los crímenes.

Ahora, con el pedido fiscal elevado a juicio oral, la causa entrará en una etapa de preparación para el debate público donde se espera que la fiscalía y las partes presenten todas las pruebas y testimonios que sostienen la acusación. El juez deberá confirmar la apertura formal del juicio oral, tras lo cual se fijará fecha para el inicio de las audiencias.

Mientras tanto, Laurta continúa detenido y las defensas ya han insinuado que podrían buscar argumentos sobre su capacidad de ser considerado imputable, aunque hasta ahora la fiscalía ha señalado que se encuentra “lúcido” y “consciente de sus actos”.

