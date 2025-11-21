Internacionales

Caso Laurta: confirmaron que los restos desmembrados en Entre Ríos pertenecen al remisero

La Justicia de Argentina continúa la investigación en torno a Pablo Laurta, el uruguayo acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, así como también a Martín Palacio, un remisero de 49 años que lo trasladó hacia Córdoba.

Según informó Clarín, se confirmó que los restos encontrados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al chofer, quien desapareció hace un mes y medio. El Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia realizó los estudios que coincidieron con el ADN de Palacio, informó la prensa argentina.

El pasado 30 de octubre, la Policía de Argentina encontró en Entre Ríos los restos humanos que finalmente se comprobó que pertenecen al remisero desaparecido que coordinó un viaje con el femicida.

Según indicaron medios argentinos, un llamado anónimo, indicando el hallazgo de los restos óseos, alertó a la Policía, que al dirigirse al lugar constató los hechos.

En las orillas de la ruta 15, encontraron un cráneo en estado de putrefacción, así como diversos huesos y materia descompuesta, putrefacta.

La Policía, según informó Infobae, confirmó que la cabeza de Palacio tiene un disparo en la frente, por lo que confirma la principal hipótesis: Laurta ejecutó a la víctima de un disparo.

La cabeza de Palacio fue hallada luego de un llamado anónimo, que llevó a la Policía a Rosario de Tala. Allí encontraron un cráneo humano con olor a putrefacción y algunos cabellos, todo dentro de una bolsa.