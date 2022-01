Fiscal que imputó a "barras" de Peñarol por riña y homicidio descartó la legítima defensa

Judiciales

Autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía dieron este miércoles de tarde, horas antes del partido clásico que disputarán Peñarol y Nacional desde la hora 19 en Maldonado, una conferencia de prensa en la que informaron sobre las últimas novedades vinculadas al crimen de Washington Omar Simón, barrabrava de Nacional apodado “El Washi”, quien recibió un disparo en las primeras horas de la madrugada del jueves 6 de enero y falleció el lunes 10, y quien había sido condenado por el homicidio de Hernán Fiorito en Santa Lucía en 2016.

El fiscal Carlos Negro, que interrumpió sus vacaciones para retomar esta investigación, informó cómo se concretó el crimen de El Washi, y por qué pidió imputar a cuatro barrabravas de Peñarol por “riña especialmente agravada”. Además, uno de ellos, al autor del crimen, quien confesó en la audiencia de formalización haber disparo su arma, también fue imputado por el delito de homicidio.

El fiscal relató este miércoles que los hechos “empezaron el 5 de enero con la reunión de varios parciales de Peñarol, [del barrio] de la Unión, que se identifican de una barra de aliento de ese club, a los efectos de concurrir a la Vía Blanca, centro comercial, previo al día de Reyes; caminan juntos, se reúnen en un puesto de feria en Gobernador Viana y 8 de Octubre, que pertenece a una persona que no ha sido habida por la policía; se reúnen a consumir bebidas alcohólicas y drogas, consumen cocaína y marihuana, hasta que deciden ir a buscar sillas para estar cómodos hasta la madrugada”.

Negro relató que caminaron “tres cuadras en dirección a la zona de Villa Española”, que en la esquina de Fray Bentos y Gobernador Viana ingresa uno de los imputados a dejar regalos a su casa para sus hijos, los otros entran a un merendero lindero a buscar sillas para llevar a la feria.

Esto sucedió a la 1 de la madrugada del 6 de enero. “Mientras esto ocurría, pasaba Simón con su pareja, que había estado haciendo compras, cuando tiene un altercado con la persona a cargo del puesto, la persona que no fue habida”, contó el fiscal.

Tanto Negro como el Alberto Rojas, abogado de tres imputados -entre ellos el que además confesó haber disparado-, informaron a la prensa que “El Washi” declaró en los días previos a su fallecimiento. El fiscal dijo que el barra de Nacional fallecido declaró que se tuvo que ir del lugar. “Se sintió en inferioridad de fuerzas, y en zona de escuela Sanguinetti se separa de su pareja y se encuentra con otro parcial de Nacional, que no fue formalizado por estar bajo de cuarentena de covid, pero tiene orden de detención librada en su contra, y juntos deciden volver al puesto de Gobernador Viana y 8 de Octubre”, relató.

La orden de pelear y la riña

“En ese transcurso son avisados los hinchas de Peñarol que estaban en el merendero. Quien fuera formalizado por homicidio reciben una llamada y emprenden la vuelta para la zona a la que estaban llegando los hinchas de Nacional. Uno de ellos estaba armado, contenía un morral con un arma de fuego, que es quien posteriormente fue imputado por homicidio.

“Cuando llegan a la zona cercana a 8 de Octubre, da la orden de pelear este individuo y ahí comienza la riña propiamente dicha entre los parciales de Nacional, que tenemos identificados dos, pero que podrían ser más, y los parciales de Peñarol, que hasta ahora hemos identificado a cuatro, pero que podrían ser más. Los parciales de Nacional tendrían armas blancas con las que lastimaron a tres de los hinchas de Peñarol, el homicida y dos más. Y cuando esto ocurre también sobreviene el disparo que hiere a Simón quien pierde la vida tres o cuatro días después del incidente”, dijo Negro.

El encargado de la investigación agregó que “con el disparo cesa la situación de riña y quedan heridos de arma blanca en el lugar”. “En el lugar se incautan un arma de fuego y una sevillana, todos con rastros de sangre pendientes aún de las respectivas pericias de ADN. Sin perjuicio de eso tenemos la certeza del autor del homicidio por el propio reconocimiento que efectúa en la audiencia de formalización”, agregó.

Domiciliaria

El fiscal pidió prisión efectiva para el imputado por homicidio, pero el Poder Judicial ponderó un informe técnico que recomienda prisión domiciliaria mientras se recupera de las heridas de arma blanca. Además, dispuso arresto domiciliario total para el resto de los imputados mientras se desarrolla la investigación.

Su abogado defensor de tres de los imputados alegó que fueron agredidos y que uno de ellos, tras ser apuñalado, disparó para defender su vida, por lo que debe contemplarse la legítima defensa.

“Parece bastante claro que en un delito de riña, donde hay un enfrentamiento entre dos bandos, la legítima defensa no es válida, porque hay mutua agresión con intención recíproca y mutua. Jurídicamente la postura de la defensa es insostenible”, respondió Negro, quien dijo que "cuando hay riña, no hay legítima defensa".

El fiscal informó que “ninguno tenía antecedentes penales”, y que el juez dispuso que en un mes se evalúe nuevamente la salud del imputado por homicidio. “Fiscalía solicitará prisión preventiva por 180 días en un centro penitenciario”, agregó Negro.

El abogado de tres imputados, Rojas, dio su relato de los hechos tras la audiencia. “Hace unos meses tuvieron un encontronazo en la calle un hincha de Nacional y otro de Peñarol: uno patoteó a otro porque el otro estaba en inferioridad de condiciones; y ahora el otro día [noche del 5 de enero] se dio vuelta la acción: ‘El Washi’ venía con la novia y el otro le pega un golpe de sorpresa”, dijo Rojas a la prensa.

Sobre el enfrentamiento que derivó en el crimen hay dos interpretaciones: para el abogado fue agresión de los hinchas de Nacional a sus clientes; para el fiscal, dos bandos en disputa. "Rodrigo [imputado por homicidio] recibió cuatro puñaladas antes de disparar", dijo Rojas.



El abogado no apeló la imputación, pero sí la prisión domiciliaria para dos imputados, porque dijo que “pierden los trabajos”. “Rodríguez es funcionario público hace 22 años. Tiene familia. El alquiler de la casa se le descuenta del sueldo”, dijo sobre uno de los parciales de Peñarol imputado por riña, sobre quien se dispuso prisión domiciliaria total durante la investigación.

El abogado de los imputados sostiene que no son barrabravas, sino que se trata de hinchas que tienen una bandera y van juntos al estadio.

El fiscal respondió también a este planteo. “Pertenecer a la barrabrava no implica afiliación ni carnet. Barrabrava es una definición muy amplia que engloba a personas de diferente tipo. Es variado el perfil. Lo que los une es una adhesión fundamentalista y fanática a unos colores deportivos sobre los cuales ellos piensan que vale la pena hacer cualquier cosa, incluso matar. Eso define en términos generales al barrabrava. En el caso de estos individuos estaban en un lugar público, uno de ellos tenía arma de fuego y uno de ellos dio la orden de pelear", dijo Negro.

Para los otros tres no pidió la imputación como coautores del crimen porque "a la persona que no participa de la intención de matar no se le puede imputar el homicidio", explicó el fiscal.



Conferencia

El subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, encabezó la conferencia de prensa y destacó el trabajo coordinado de la Policía, el ministerio y Fiscalía. De la conferencia también participaron, además del fiscal Negro, el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, y el director de la Policía Nacional, Diego Fernández.

Las autoridades también explicaron el operativo desplegado para el clásico de la noche de este miércoles.



