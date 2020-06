Fiscal investiga supuesta amenaza contra Cristino, protagonista de audio que se hizo viral

Locales

La Fiscalía General de la Nación investiga una supuesta amenaza contra Fernando Cristino, relacionista público cuya conversación con la vicepresidenta Beatriz Argimón se hizo viral en redes sociales, según informó Subrayado y confirmaron fuentes fiscales a Montevideo Portal.

El empresario presentó el martes 16 ante la seccional 10 la denuncia por las amenazas recibidas y el caso es investigado por la fiscal de Flagrancia Silvia Porteiro.

La conversación entre el empresario y la vicepresidenta es confusa, ya que alude a temas en los que falta contexto y que refieren a asuntos personales de Cristino y de su relación con la familia de Argimón, pero en una parte de la charla se menciona a la presunta grabación de teléfonos por parte del Gobierno.

Argimón parece aludir a declaraciones anteriores de Cristino que podrían valerle una denuncia por difamación y le pide que se cuide. "Nuestros teléfonos hay que cuidarlos mucho. Lo que hablaste el otro día, cuando llamaste, obviamente todo se sabe, todo queda grabado", afirma.

"A mi abogado le dije que no, a Fernando no, voy a hablar con él, y es lo que estoy haciendo", agrega la vicepresidenta, tras pedirle a Cristino que no se haga "eco de nada", porque a Presidencia las extorsiones y "solicitudes de todo caen todos los días", lo que es analizado por un equipo de abogados.

"Al final del día, cuando se escuchan las llamadas y escucharon la tuya, vinieron a hablar conmigo. Y yo dije este muchacho es Fernando, yo me ocupo, para que no te hicieran nada. Porque todas las llamadas van directo, y ahora te lo digo porque asumo la responsabilidad de decirte que yo frené, porque responden los que tienen que responder", remarca Argimón.

Esta mañana, tanto Beatriz Argimón como Luis Lacalle Pou se refirieron a estas alusiones a las grabaciones al ser consultados por la prensa.

Argimón le dijo al diario El País que no hay escuchas oficiales sino que quiso decir que cualquiera puede escuchar por ejemplo sus llamadas en altavoz, "o hackers".

"A veces cuando me llaman atiende mi secretaria, entonces les digo que me dejen el mensaje grabado y yo al final del día lo escucho", agregó luego.

Lacalle, al ser consultado sobre si existen escuchas oficiales, afirmó a los medios presentes que decir eso "es un disparate" y que "eso no cabe en democracia". "Sí, por supuesto", dijo cuando se le preguntó si había escuchado el audio, pero no quiso comentar al respecto. "Si entro en eso, contesto cualquier cosa", afirmó.

La preocupación del FA

Este viernes la Mesa Política del Frente Amplio trató el tema del audio que se hizo viral.

El presidente del FA Javier Miranda dijo que analizaron "con preocupación" los audios que trascendieron en redes "por los contenidos".

"Entendemos que son preocupantes algunas de las cuestiones que allí se dicen, pero que en todo caso exigen explicaciones. Pretendemos que esas explicaciones se den y así se va a reclamar", agregó.

Miranda prefirió no valorar los dichos de Argimón en esa charla de carácter privado. "Hay algunas manifestaciones que exigen aclaraciones", reiteró en declaraciones consignadas por 970 Noticias (radio Universal).

Montevideo Portal