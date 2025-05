Fiscal del caso Besozzi negó haber “tenido alguna intervención” en que el blanco no votara

Judiciales

El presidente de la Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, respaldó a la fiscal Charline Ferreira, que investiga la causa contra el intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, quien no ejerció su derecho al voto el pasado domingo 11 de mayo.

El presidente del gremio de fiscales sostuvo que Ferreirai le informó “no tuvo ninguna intervención en la decisión del señor Besozzi de no concurrir a votar”.

“Se estuvo sosteniendo cosas respecto de la Fiscalía que no son verdad. Hay que informarse mejor antes de acusar. ¡Basta de atacar a la Fiscalía!”, expresó Rosa.

La declaración del presidente del gremio de fiscales surge después de que Juan Fagúndez, defensa de Besozzi, y dirigentes blancos cuestionaran que el entonces candidato a la Intendencia de Soriano no pudiera votar.

Tras pasar varias semanas en arresto domiciliario total, Besozzi recuperó la posibilidad de salir de su domicilio. Sin embargo, se produjo una situación anómala respecto a su votación: la medida cautelar le impide ingresar a cualquier dependencia de la Intendencia de Soriano, y su circuito de votación se encuentra precisamente dentro de una de ellas.

Durante la jornada electoral, Besozzi aclaró :“No digas cosas que no son. No es que no esté pudiendo votar. Puedo votar, el tema es qué estamos queriendo arriesgar, porque la cautelar dice que no podría entrar, en situaciones normales, a ninguna dependencia de la intendencia”.

“Yo, como un canario que soy, considero que hoy los organismos públicos están en manos de la Corte Electoral. Pero los doctores que atienden mi caso consultaron a la fiscal, y ella dijo que iba a actuar en consecuencia si yo entraba a votar. Por lo tanto, la idea es no arriesgar”, consideró el candidato nacionalista a la Intendencia de Soriano, cargo que ya ocupó en dos ocasiones.

Juan Fagúndez, defensor del intendente electo, mostró su profunda disconformidad luego de que el nacionalista no votara el pasado domingo y se refirió a la posibilidad de que el suceso constituya un posible delito electoral, tal como advirtió el politólogo Óscar Bottinelli.

“Todo muy grave”, escribió Fagúndez, en respuesta a un posteo en X donde se exponía la advertencia de Bottinelli. “Además la Corte Electoral fue consultada y no dio respuestas satisfactorias. Por último, se acudió al Poder Judicial, los jueces letrados no estaba ninguno, y la subrogante manifestó que no decidiría sobre la cuestión”, señaló también.

Fagúndez luego explicó también que, ante la consulta realizada a la Corte Electoral, el organismo “solo respondió que estaba habilitado en ese circuito y que su condición cautelar no lo habilitaba para votar observado”. “Sobre el punto de que el local en ese momento está bajo la administración de la Corte Electoral no respondieron”, sumó.