Fiscal de Corte expresó “profunda oposición a dichos” de Bianchi sobre “infiltración”

Política

Montevideo Portal

La senadora Graciela Bianchi dijo que “el Poder Judicial está infiltrado” y generó la reacción de los sindicatos vinculados al sistema de justicia, del Frente Amplio y del fiscal de Corte, Juan Gómez, quien expresó su “profunda oposición a sus dichos”.

“Ahora estoy empezando a tratar de que pensemos que también el Poder Judicial está infiltrado por los que… La Universidad [de la República, Udelar] fue una usina de adoctrinamiento, es así”, dijo la senadora nacionalista el 28 de diciembre en un encuentro virtual en el que convergieron algunos legisladores oficialistas. “Miren que los fiscales y los jueces —ejercí casi 30 años la abogacía— tienen una percepción de quién está mandando, ¿eh? Entonces, de nosotros depende seguir insistiendo” en cambiar la situación, sostuvo Bianchi, como informó el semanario Búsqueda este jueves. Según la senadora, por esa razón no hay exjerarcas en prisión.

Gómez respondió en diálogo con Montevideo Portal a estos cuestionamientos: “Mi postura como fiscal de Corte subrogante es el respeto a cualquier postura de cualquier persona en un estado de derecho, en el caso respecto a la opinión de la señora senadora, la doctora Bianchi, pero el mismo respeto me lleva, por ese derecho de libertad de expresión, a manifestar mi profunda oposición a sus dichos en el entendido que el sistema judicial uruguayo ha sido ejemplo para varios países, goza de una independencia absoluta, los fiscales actúan con objetividad respetando siempre la legalidad, y reivindico la plena vigencia del estado de derecho contrario a cualquier tipo de infiltración que puedan mellar el correcto desarrollo de una actividad tan esencial para una sociedad que es la administración de justicia”.

“No habría momento más triste para ningún magistrado o para ningún fiscal que ejercer su magisterio, la función que deben cumplir, haciéndolo enfocado en una actividad partidaria, respondiendo a una visión desde un partido político, que son todos respetables, pero la actividad de la justicia, el sistema judicial y los operadores, intentan a hacer lo correcto, que es la aplicación de las leyes con las garantías para todas las personas”, dijo el fiscal General de la Nación.

“Reivindico la independencia del Poder Judicial como poder el estado, pero también la independencia de los fiscales en su actuación, que no busca otra cosa que ser objetiva y respetuosa de la legalidad”, planteó. “No se condice con la realidad que conozco desde 1997, desde que fui fiscal en Rivera”, agregó.

Bianchi es la tercera en la línea de sucesión del presidente de la República, ya que es la suplente de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Consultado al respecto, sobre si pedirá una reunión a la senadora por la investidura del cargo, Gómez respondió: “No he pensado [pedirle una reunión]. Las personas deben ser responsables. Si bien uno defiende profundamente la libertad de expresión, también hay una responsabilidad de quien emite opiniones en temas tan candentes”.

“Yo no estoy para crear conflictos, simplemente para manifestar la opinión de respaldo a la actuación de los fiscales, y de respaldo a la actuación del sistema judicial, que como cualquier sistema podrá tener algún error, pero es un ejemplo que los uruguayos en el fondo, cuando hablamos de certeza jurídica, nos sentimos orgullosos que así sea, y es un valor que no podemos perder bajo ninguna circunstancia, en el país y en nuestra sociedad; es un valor que nos diferencia de otros países”, dijo Gómez, quien agregó que “estará en ella ratificar o rectificar esos dichos”.

Al informarle a Gómez que, a la luz de las últimas publicaciones de Bianchi, reafirma sus dichos, el fiscal de Corte en funciones comentó que “entonces será su opinión basada en hechos, según ella, y será la gente quien apreciará si corresponde con la realidad o no”.

La senadora del sector Todos y la Lista 404, la del presidente Luis Lacalle Pou, lejos de retractarse, este jueves publicó varios mensajes en Twitter, como el siguiente: “COMUNICADO a los que me agreden: ¿Qué nombre tiene el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR? Eso es una prueba irrefutable; una en cientos”.

Además, criticó el “corporativismo” de quienes rechazaron sus dichos, como la Asociación de Magistrados de Uruguay, el gremio que reúne a los jueces de la república.

Ninguna duda, pero hay excepciones y el no reconocerlo daña al Poder Judicial que siempre defenderemos. Las respuestas corporativas nunca son buenas. pic.twitter.com/PXyGBde4da — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 6, 2022

Al respecto de la reafirmación de sus dichos, Gómez concluyó: “Yo tengo mi relato contrario, desde mi postura ejerciendo el cargo de fiscal de Corte subrogante, y lo tengo que manifestar con mucha prudencia y calma, porque no estoy para generar conflictos, pero no me puedo quedar callado y admitir que se piense y se manifieste que los fiscales puedan estar infiltrados o actuando en beneficio de un partido. Vuelvo a usar el término: sería lo más triste que hay para un magistrado estar al servicio de una idea que no es la de aplicación del derecho, sino la procura de un beneficio a un partido político”.

La senadora Bianchi también compartió en Twitter mensajes del diputado colorado Gustavo Zubía, exfiscal, quien realizó planteos en su misma línea.

https://t.co/MMm9OqJERG

Alguien que conoce bien y lealmente desde adentro la institución. Él también se fue. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 7, 2022

Montevideo Portal