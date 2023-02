Fiscal Romano indagará amenazas a Tealdi y prevé imputaciones por pelea en Aguada-Goes

Judiciales

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano indagará las amenazas recibidas por el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Gastón Tealdi, ocurridas luego de que el domingo en el Estadio Campeón del Siglo apareciera una bandera en una tribuna que decía “Tealdi traidor”.

Romano dijo este martes en 100% deporte de Sport 890 que está esperando el ingreso formal de la denuncia del dirigente para iniciar las actuaciones. El cartel en sí mismo no es un hecho delictivo, pero creo es lo que disparó lo que viene después en las redes sociales. Hubo amenazas”, dijo el fiscal.

Tealdi le dijo a Romano que las amenazas las recibió a través de redes sociales y de su celular, dijo el fiscal. El funcionario del Ministerio Público asoció el episodio a la postura de Tealdi en las elecciones de la AUF, que apoyó al presidente reelecto Ignacio Alonso, al cual Peñarol se opuso. Pese a eso, Romano evitó identificar presuntos responsables.

El fiscal sí afirmó que las cámaras de video en el estadio Campeón del Siglo pueden dar lugar a la identificación de las personas que colgaron la bandera.

Además, el fiscal adelantó que los enfrentamiento ocurridos entre hinchas de Aguada y Goes en el último clásico del básquetbol uruguayo tendrá como saldo al menos “cuatro o cinco” imputados.

“Hay personas identificadas. Policía trabajó, tomó declaraciones, y seguramente hayan formalizaciones. Más que seguro. Va a haber citaciones en Fiscalía y se van a formalizar entre cuatro o cinco personas que están identificadas con nombre y apellido”, dijo.

Esa noche, tras el encuentro disputado en el Palacio Peñarol, hinchas de los dos clubes se enfrentaron en las tribunas, donde volaron butacas de un lado a otro.

Las amenazas contra Tealdi

Según informó este lunes El Observador y confirmó FútbolUy, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol presentará una denuncia ante Fiscalía debido a amenazas de muerte que sufrió luego de las imágenes difundidas en la transmisión televisiva y en redes sociales.

“Anoche me comuniqué con Fiscalía y con Seguridad de AUF, y me comunicaron que comenzó a actuar la Unidad de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior. Se están haciendo las averiguaciones”, dijo Tealdi a FútbolUy.

“Es una bandera que fue paga, porque está muy bien hecha por lo que me dijeron, y no había chances de que la policía la retirara”, añadió. El dirigente aseguró que le pareció “sugestivo que la empresa que tiene los derechos de televisión, cuando en algunas oportunidades selecciona a quién filma y a quién no, haya filmado tres veces la bandera”.

