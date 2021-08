Fiscal Jorge Díaz: “No está en mis planes dedicarme a la actividad política en el futuro”

Locales

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, estuvo presente en Rocha, para visitar la Fiscalía de Chuy.

En rueda de prensa consignada por Rochaaldía, Díaz se refirió a la cantidad de imputaciones y el "aumento de hechos aclarados" y cree que "se puede hacer más sin necesidad de hacer inversiones millonarias como en otros países".

"Con poco se puede rendir mucho más, por ejemplo, con la creación de una tercera Fiscalía en Rocha. Para el presupuesto nacional son chauchas y palitos, para el efectivo resultado es mucho. Por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial a los sistemas de información a la Fiscalía", agregó.

Díaz señaló que para hacer ese tipo de cosas "se necesita dinero". "Con los recursos que tenemos estoy conforme, me encantaría que con un poco más el rendimiento sería mucho mejor", señaló.

Con respecto a la posibilidad de poner cámaras en todas las sedes fiscales del país, Díaz sostuvo que "es un proyecto que está armado, para ejecutarlo se precisa plata".

Por último, Díaz fue consultado por el periodista de Rochaaldía, Robert Santurio, sobre si una vez que finalice su tarea como fiscal de Corte pensaba en dedicarse a la actividad política. "No está en mis planes dedicarme a la actividad política en el futuro. He aprendido en la vida que ´nunca´ y ´siempre´ son dos cosas que no se dicen, pero no está en mis planes", aseguró.

"Vivo en el Uruguay, escucho las especulaciones, leo las redes, pero con franqueza no está en mis planes. Lo que está en mis planes es descansar", señaló sobre el momento en que deje su cargo en 2022.

"Creo que es hora de, cuando corresponda, dedicarme a descansar y a pensar en mis hijas que es lo más importante", señaló.