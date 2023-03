Fiscal Fossati abrió nueva línea de investigación dentro del caso Astesiano: ¿cuál es?

Judiciales

Tal como adelantamos el pasado miércoles, la fiscal de Flagrancia Gabriela Fossati fue entrevistada por el programa En la mira de VTV y allí fue consultada sobre varios aspectos del caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, quien actualmente está condenado a cuatro años y medio de penitenciaría luego de que llegara a un acuerdo con la Fiscalía en el juicio abreviado.

Con respecto a la condena obtenida —motivo por el cual recibió críticas por considerarla como una pena leve respecto a los delitos que había cometido— Fossati informó que estuvo hasta ahora realizando un relevamiento de la jurisprudencia nacional y que solicitó información a la Fiscalía de Corte para que le dé más datos para determinar si existía alguna condena que superara la que ella acordó. Sin embargo, según contó, hasta el momento no encontró.

“Tampoco encontré (quizás hay y no pude acceder a él porque la tarea de investigación es compleja) ningún juicio oral que se realizara a partir del nuevo código con estos delitos y sí le puedo decir que encontré varios juicios vinculados con estos delitos vinculados a la administración pública en el régimen anterior y las condenas eran muy inferiores. Las que encontré 22 meses o 24 meses, una especialmente que también incluía asociación para delinquir de tres años, pero no he encontrado más severas”, aseguró.

Por lo tanto, en resumen, Fossati declaró estar “muy contenta” con la solución que acordaron y destacó que no hubiera sido posible de realizar sin su equipo de trabajo. “Sin su trabajo no se podría haber llegado a esta solución, que creo que es muy buena”, indicó.

En otros temas, Fossati se refirió a la posibilidad de que otros jerarcas de la administración pública estuvieran involucrados y contó que trabajo cuatro meses con tres equipos de Contexto tratando información relevante del caso y hasta el momento no ha surgido datos nuevos en ese sentido, no obstante aclaró que eso no quita que pueda haber responsabilidades de otras personas que estuvieran involucradas.

“Hasta ahora no me la han aportado y nosotros en nuestro trabajo de investigación interna de lectura directa no lo hemos visto. Si surgiera algo que fuera muy relevante en función de otras personas, por supuesto que lo podemos investigar”, añadió.

Consultada si hicieron el relevamiento de todos los datos que tenían, incluso de los chats, Fossati respondió que en realidad utilizaron palabras claves para llegar a todas las personas que podían llegar a tener vinculación, pero afirmó que todo no se pudo analizar porque era “imposible” debido a que son 144 mil páginas.

“A todas las Unidades de Contexto se les pidió tener un panorama general en diciembre, se tuvo que correr porque no estaba, en enero trabajaron, y la realidad es que el trabajo de contexto en las Unidades de Contexto yo no lo puedo controlar porque estamos trabajando a la par en otras tareas, pero filtramos con palabras claves todo lo que está vinculado con personas que trabajan alrededor de Astesiano, con personas mencionadas por él, personas que compartían el ámbito de trabajo, de funcionarios públicos de todos los niveles que tenían contacto con él. Hemos hecho un proceso de filtración de nombres y creo que incluimos todos los titulares de los ministerios, creo que sorpresas no vamos a tener”, reconoció.

Con respecto al caso en sí, la fiscal reconoció que es uno de los casos más complejos que le tocó, teniendo en cuenta que estuvo en la Fiscalía de Maldonado y Canelones, dos de las sedes con más trabajo y casos complejos. Sin embargo, el hecho de que haya jerarcas policiales involucrados en el caso “complicó muchísimo”, según dijo.

¿Por qué? Fossati explicó que los efectivos policiales son los que auxilian las investigaciones, quienes las llevan a cabo. En esta línea, la magistrada planteó que, una vez que pase este clima de rispidez, se pueda “repensar qué hacer” a partir de ahora con las investigaciones en las que haya o funcionarios involucrados o amigos o personas cercanas a ese personal.

Finalmente, a modo de adelanto, la fiscal aseguró que la semana pasada se abrió una nueva línea de investigación la semana pasada que tiene que ver con la investigación de los pasaportes realizados con documentación apócrifa. En esta ocasión, se están analizando todos los expedientes de ciudadanías naturales y de documentación que se entregaron a otros países.

En concreto, la modalidad con la que entregaron pasaportes a ciudadanos rusos puede haberse repetido en otros países y la Fiscalía también está investigando esa situación. Como están en una etapa “muy previa”, Fossati prefirió no adelantar cuáles son los países.