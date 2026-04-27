Final: la orca de Punta del Este ya fue sacrificada y su cuerpo es trasladado a Montevideo

Pasadas las 13:00 horas del lunes, se concretó la anunciada eutanasia a la orca (Orcinus orca) que en la tarde del domingo varó en la costa de Punta del Este.

Tal como informáramos, durante más de 12 horas, voluntarios y profesionales bregaron para devolver al animal al agua, tarea que se reveló infructuosa debido al profundo deterioro de su salud y a que carecía de fuerzas para nadar.

Por ello, en las últimas horas se decidió sacrificarla, hecho que se concretó esta tarde, luego de que desde Montevideo se enviaran las sustancias farmacológicas necesarias para tal fin.

“El animal, que se encontraba con un marcado estado de debilidad, no pudo ser devuelto al mar en esas condiciones, por lo que recibió atención veterinaria durante toda la noche. Sin embargo, pese a los esfuerzos, su recuperación no fue favorable”, detalló el Ministerio de Ambiente en un comunicado.

Tal como se aprecia en las imágenes grabadas por el comunicador Gustavo Descalzi para Montevideo Portal, el cuerpo del cetáceo fue izado con una grúa móvil y cargado en un camión, que lo transportará a la Facultad de Veterinaria, en Montevideo. Allí se le realizará la necropsia para determinar las posibles causas del varamiento.

Cetáceo a la vista





Si bien su presencia no es tan común como la de otras especies de cetáceos, como la ballena franca, la orca es un animal presente en las aguas uruguayas, donde ocasionalmente se la avista. Estos episodios son más frecuentes en invierno.

Las costas de Rocha y Maldonado son los puntos principales de avistamiento. En el caso de Maldonado, suele merodear la isla de Lobos, ya que son depredadoras de lobos marinos, además de alimentarse de peces.

Inmerecida mala fama

En 1977, el escritor estadounidense Arthur Herzog publicó su novela Orca, la ballena asesina. En dicha obra, un cetáceo de afilados dientes buscaba venganza contra un humano en particular que había matado a su compañera.

Pese a lo endeble de su argumento, la obra se convirtió en un éxito de ventas y fue adaptada al cine con gran aceptación del público. Así se forjó la persistente reputación de la orca como “ballena asesina”, una categorización que es errónea por donde se la mire.

En primer lugar, la orca no es una ballena, sino que pertenece a la familia de los delfines. Por otra parte, pese a su aspecto imponente y su capacidad predatoria, no constituye una amenaza para los humanos. De hecho, no se registra en todo el mundo ningún incidente mortal con orcas en estado silvestre. Sí se han reportado algunos ataques de orcas en cautiverio, en ocasiones asociados a comportamientos lúdicos de los animales.