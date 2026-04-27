Se hizo lo que se pudo: practicarán eutanasia a la orca varada en Punta del Este
La decisión se adoptó luego de numerosos intentos para devolver al animal al agua.
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27.04.2026 10:36
El varamiento de un ejemplar juvenil de orca en una playa de Punta del Este tendrá un triste desenlace.
Pese al trabajo de socorristas, veterinarios y residentes de la zona, el animal será sacrificado.
Según informó el medio local Correo de Punta del Este, los signos vitales del cetáceo decaen hora tras hora, y la debilidad general del animal se incrementa.
La situación es especialmente penosa para quienes, desde la tarde del domingo, llevaron a cabo reiterados y laboriosos esfuerzos para conseguir que el mamífero regresara al agua y recuperara su movilidad.
Sin embargo, y ante la evidencia palmaria de que no había forma de salvarlo, se decidió proceder al sacrificio para evitar sufrimientos innecesarios antes de un desenlace inevitable.
De acuerdo con el citado medio, al momento de redactarse la presente se aguardaba el arribo desde Montevideo de los fármacos necesarios para el procedimiento.
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