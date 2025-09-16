Locales

Fin de un clásico: El Hornero cierra su histórico local de la calle Ejido

Camisacos, gorras, boinas, camisetas caladas, calzoncillos largos...

Con más de 90 años de trayectoria, El Hornero se consolidó como una tienda de ropa para caballeros de estilo tradicional. A lo largo del tiempo creció y envejeció junto con su público, y las prendas que alguna vez fueron corrientes pasaron a ser vintage.

Para generaciones de uruguayos, El Hornero supo —y sabe— ser un lugar donde encontrar prendas de calidad y con una estética clásica. Se trataba —cariñosamente hablando— de esa tienda “de viejos” en la que se podían hallar mercaderías que en los locales más “fashion” resultaban inimaginables.

En el Uruguay de antaño

El Hornero fue fundada el 15 de enero de 1933 a impulso de Félix Cáceres, oriundo de la ciudad de Zapicán. En aquel momento, Cáceres se quedó sin empleo y, junto a algunos compañeros igualmente cesados, puso manos a la obra para crear su propia tienda.

El emprendimiento prosperó y, con su propia sastrería y confección, llegó a tener sucursales en Paso Molino y La Unión.

A mediados de la década del 80, las riendas las tomó la esposa de Félix, Pilar Andiarena, hija de vascos, quien tenía los conocimientos en corte y confección y en contabilidad que se requerían para llevar adelante el comercio.

En el año 2021 hubo un nuevo relevo en la dirección de la empresa, con Luis Alfredo Barboza al frente, pero mantuvo su esencia fundacional: prendas de calidad confeccionadas en el país.

En los últimos años, El Hornero incursionó en el retail y la venta a través de plataformas digitales. Ahora, la firma se vio en la necesidad de dar un paso más en su aggiornamento y tomar una decisión que sin duda no fue fácil: cerrar su histórico local de Ejido 1393 entre 18 de Julio y Colonia para trabajar de manera exclusivamente virtual.

No más mostrador

“Queridos clientes y amigos: queremos contarles que el próximo viernes 26 será el último día de atención en nuestro local físico”, expresó la firma en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“No es una despedida, sino una transformación. A partir de ahora, El Hornero seguirá con toda su energía y la calidad de siempre en nuestra tienda online, WhatsApp y redes sociales, donde podrán seguir encontrando nuestros productos”, detalla la misiva.

“Los invitamos a seguir formando parte de nuestra historia, que nació un 15 de enero de 1933 y que ahora se transforma, tendrá una nueva manera de encontrarnos”, concluye.