Fin de semana de Carnaval con calor, pero se esperan lluvias: el pronóstico de Serra

Montevideo tendrá un fin de semana con tiempo mayormente estable en el arranque, pero con un cambio marcado hacia el domingo por el pasaje de un frente frío que traerá lluvias y tormentas, según el pronóstico del meteorólogo José Serra.

Según indicó el experto a Montevideo Portal, este sábado 14 de febrero se presentará con cielo algo nuboso a soleado en todo el país, una situación que también se reflejará en la capital. La jornada será cálida, con una temperatura máxima prevista en el entorno de los 29 °C y una mínima cercana a los 18 °C. Será, en principio, el día más estable de este fin de semana de Carnaval, ideal para actividades al aire libre antes del cambio de condiciones.

El domingo, en cambio, se espera el pasaje de un frente frío que provocará lluvias y tormentas en todo el territorio nacional. En Montevideo, esto se traducirá en un aumento de la nubosidad desde las primeras horas y la probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. De todos modos, el meteorólogo aclaró que no se prevén altos volúmenes de lluvia. El fenómeno tenderá a persistir con mayor intensidad hacia el norte y noreste del país hasta el lunes, mientras que en el sur las condiciones comenzarán a mejorar antes.

Para el lunes, en la región centro y sur del país no se esperan lluvias. El cielo se presentará algo nuboso a soleado y las temperaturas volverán a ubicarse en valores elevados, con máximas en torno a los 29 °C y mínimas de unos 20 °C.

El martes continuará el tiempo estable en todo el país, sin precipitaciones previstas. En Montevideo se espera cielo algo nuboso a nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 30 °C de máxima, consolidando un escenario de calor moderado tras el pasaje del frente frío.

