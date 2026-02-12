Meteorólogo anuncia cuatro días seguidos de lluvia en Uruguay: cuándo y en dónde será

Locales

Luego del pasaje del frente frío que afecta al país durante estas horas, se prevé una mejora para los próximos días. Sin embargo, el tiempo volverá a desmejorar rápidamente a partir del próximo domingo, según indicó el meteorólogo Mario Bidegain.

En diálogo con Montevideo Portal, el experto sostuvo que según el modelo Cosmo7, que utiliza el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil, se prevé que a partir del domingo y hasta el miércoles haya un gran período de inestabilidad.

“Se prevén lluvias acumuladas hasta el miércoles 18 de febrero”, insistió Bidegain, y especificó que ese día será el peor en materia de precipitaciones. Esto afectará, en mayor medida, al centro y litoral oeste de Uruguay, con acumulados de entre 70 y 100 milímetros.

“Las lluvias serán más escasas en el suroeste y Montevideo, con menos de 20 milímetros. El litoral atlántico también tendrá lluvias de entre 40 y 30 milímetros”, concluyó.

