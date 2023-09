Política

Ortuño defendió su voto a sumario de Kreimerman: cometió “un error que no debe reiterarse”

El directorio de OSE definió iniciar un sumario al presidente del sindicato del ente, Federico Kreimerman, por el encendido de una bomba de humo en la sede del organismo el pasado 13 de junio, en una movilización gremial contra el proyecto Neptuno.

La medida fue votada por todos los miembros del directorio, incluido el director por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, según informó el periodista Ignacio Álvarez y confirmó Montevideo Portal.

Ortuño dijo a Montevideo Portal que votó a favor del sumario “con la aclaración expresa de que lo hacía para dar todas las garantías al implicado y al organismo, para establecer o deslindar las responsabilidades de lo sucedido”.

“Lo que si bien considero fue un error que no debe reiterarse, se dietó en el marco de una acción colectiva del sindicato que no constituye delito para que pueda castigarse a nivel individual como tal, sobre lo que está claro que debe expedirse la Justicia y respetarse su fallo, coincida o no con nuestra opinión”, afirmó en referencia al episodio de la bomba de humo.

“Insistí con la necesidad de actuar con objetividad y ponderación a nivel interno, ya que el informe del gerente de Jurídica refiere a hechos de violencia que no surgen de lo registrado, y sobredimensionar los hechos puede afectar derechos fundamentales”, dijo Ortuño.

“Más allá de la consideración crítica de los hechos, no se debe olvidar que no existieron ni daños materiales ni a la salud de nadie, y tampoco se impidió que el Directorio realizara ninguna de las actividades que había definido realizar”, agregó el representante por el Frente Amplio en el ente.

Kreimerman fue imputado por la Justicia por un delito de atentado especialmente agravado, tal como lo solicitó la Fiscalía de Flagrancia, que fue liderada por Gabriela Fossati hasta el pasado 4 de setiembre. Mientras continúa la investigación, se dispuso la obligación de fijar domicilio y no modificarlo sin previo aviso al juzgado.

El abogado de Kreimerman, Juan Fagúndez, anunció que van a apelar la imputación de la Justicia.