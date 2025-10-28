Política

Fernando Pereira abordó su postura sobre Petinatti y reafirmó que no le dará entrevistas

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, volvió a abordar su postura crítica con el comunicador y conductor de Malos pensamientos, Orlando Petinatti.

Durante la reunión de este lunes de la Mesa Política del Frente Amplio, el dirigente oficialista ratificó que no concederá más entrevistas a Petinatti, tal como había dicho días atrás durante una entrevista en el programa de streaming La fórmula.

Fuentes del Frente Amplio dijeron a Montevideo Portal que la fuerza política analizó este lunes la polémica interna surgida tras los dichos de la senadora Pata Kramer sobre la situación en Gaza, por el que su sector El Abrazo emitió una declaración donde señaló errores de contenido y de forma” por parte de la legisladora.

Ante esto, Pereira —también como había hecho en público— señaló que podía haber disentimientos con los dichos de Kramer, pero también apuntó a sus expresiones no podían ser un motivo para desacreditar a la legisladora.

En la entrevista con La fórmula, Pereira dijo: “Cuando las personas cometen errores, cuando pifian, un compañero tiene que hablarles, y creo que la entrevista global no es tan grave como los recortes que se hicieron”.

Según las fuentes consultadas, el presidente del Frente Amplio tuvo un tono similar en la reunión de este lunes en la Mesa Política, donde también manifestó que había dado varias entrevistas a Petinatti, pero que a raíz de algunos de sus últimos cruces con frenteamplistas, decidió no darle más notas.

Ante la consulta de Montevideo Portal, Pereira confirmó su decisión y dijo que “la única crítica” sobre el comunicador “es que siembra odio sobre la izquierda uruguaya, lo cual no es aceptable”.

