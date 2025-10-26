“Comentarios desafortunados”: sector de Pata Kramer crítico con sus dichos sobre Gaza

Política

El sector frenteamplista El Abrazo, al que pertenece la senadora Patricia Kramer, difundió este sábado una carta pública en la que se distancia de las declaraciones que la legisladora realizó días atrás sobre la situación en Gaza, y que generaron una ola de críticas dentro del Frente Amplio (FA) y en redes sociales.

“La compañera cometió —en el momento que se abordó la situación de Gaza— errores de contenido y de forma”, señaló el sector en el texto firmado por su Secretariado Ejecutivo. La carta refiere a los dichos de Kramer en una entrevista radial en la que, al ser consultada sobre la guerra en Gaza, dijo que “la bandera palestina es un hit”, y aseguró que el FA no había convocado a la movilización del 9 de octubre, algo que sí había ocurrido.

El Abrazo reconoció que las expresiones “no reflejan la posición del sector ni del Frente Amplio” y que los comentarios fueron “desafortunados y alejados de su sentir real”. Además, informó que la dirección política mantuvo una reunión con Kramer para “intercambiar y reflexionar colectivamente sobre lo sucedido”, y destacó su “disposición al diálogo y compromiso con la construcción colectiva”.

El sector reafirmó su postura “clara y firme de condena frente al genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza”, y exigió que se reconozca que “los bombardeos indiscriminados, el bloqueo, la destrucción de infraestructura civil y la muerte de decenas de miles de personas” constituyen un crimen de lesa humanidad.

En ese sentido, El Abrazo sostuvo que “la firme defensa de los derechos humanos no implica odio hacia ningún pueblo, comunidad o religión”, y rechazó “todo tipo de antisemitismo, racismo o discriminación”. Al mismo tiempo, condenó “el uso de la vida humana como moneda de cambio política”.

El texto también alude a las diferencias internas dentro del FA: “Sabemos que dentro del Frente hay distintas sensibilidades, debates y matices”, expresa la carta, que llama a “no aislar a nadie”, sino a “reafirmar” desde la fuerza política quiénes son, qué defienden y “con quiénes” están.

La declaración culmina con un mensaje que busca cerrar filas en torno al ideario frenteamplista: “No al silencio, no al encubrimiento, no a la indiferencia. Porque ejercer la solidaridad internacional es parte de nuestra historia y de nuestro compromiso”.

