Fernando Pereira a Sebastián Da Silva: “No hay lugar para patoteros en la política”

El senador nacionalista Sebastián Da Silva manifestó su descontento con los dichos del doctor Julio Trostchanksy, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, quien el domingo, en una conferencia telemática organizada por el colectivo Más Igualdad. En dicho evento, señaló la necesidad de responsabilizar al gobierno por "muertes evitables" por covid-19, decesos que no se habrían producido de haberse implementado en tiempo y forma medidas de restricción de movilidad reclamadas desde diciembre.

"Ese es un sinvergüenza que ojalá no se cruce conmigo", dijo Da Silva en Desayunos Informales de canal 12 este lunes. En respuesta a estas declaraciones, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, publicó una nota en sus redes sociales, titulada "No hay lugar para patoteros en la política".

"El senador Da Silva, poco conocido por sus ideas, pero ahora algo célebre por el modo insolente de hacer política", dice el sindicalista. "Si el cuerpo científico en su totalidad se ha expresado en la necesidad de bajar la movilidad, para bajar los contagios y de esa manera la mortalidad, entonces la emprende contra los médicos, ahí ya no vale la libertad de expresión", alerta Pereira.

"La opinión del Dr. Trostchansky puede ser discutible, como cualquier otra afirmación, lo que no hay duda es que la movilidad es un factor determinante en la baja de casos y eso ha sido expresado por los principales científicos uruguayos. Entonces más allá de la forma en que plantea el tema el Dr. Trostchansky, no es admisible la amenaza como respuesta, y menos la amenaza patotera", agrega el presidente de la central sindical.

"Por las dudas senador Da Silva, discrepar con el gobierno y con usted debería dirimirse en el campo de las ideas, no de las amenazas de tribunas encendidas. Usted es Senador de la República y debería ser responsable. No corresponde nunca, pero menos desde su responsabilidad, dirimir los debates difamando o amenazando, según la circunstancia. Por las dudas, no tenemos miedo a cruzarnos con usted, porque no tenemos miedo. El único temor, que lejos de paralizarnos nos moviliza, es el riesgo que desde espacios de poder se pretenda horadar la democracia", concluye Pereira.

El actual presidente del SMU, Gustavo Grecco, también manifestó su "solidaridad" a Trostchansky en redes sociales.

Mi solidaridad con @JTrostchansky.

Nadie en este democrático país merece ser amenazado por expresar su opinión en un espacio público, guste o no lo que diga; y menos por representantes nacionales.

Mueren decenas de personas por día y ese es el verdadero problema. #Respeto — Gustavo Grecco (@greccoaguer) June 7, 2021

